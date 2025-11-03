2 órája
Elmaradt a tüntetés, de a sajtót már a parkolóból is kitiltotta a BYD
Probléma lépett fel az épülő szegedi BYD gyár körül. Információink szerint ezúttal alvállalkozók terveztek demonstrációt, a hétfő reggeli megmozdulás azonban végül elmaradt. A sajtót viszont már a bárki számára szabadon megközelíthető parkolóból is kitiltották.
Információink szerint tüntetést szerveztek hétfő reggelre alvállalkozók a szegedi BYD gyár elé. Nem ez lett volna az első ilyen eset: augusztusban történt már egy demonstráció, akkor néhány munkavállaló fejezte ki elégedetlenségét az új munkaszerződésével kapcsoltban. Akkor a cég PR-menedzsere, Erhardt Péter lapunknak elmondta, az érintett kínai munkavállalók az elsők között kezdtek el dolgozni az építkezésen. Akkoriban még a szerződést havi fix munkabérre kötötte meg velük a BYD alvállalkozója, később azonban már minden munkavállalót úgy vett fel a cég, hogy a bérezésük teljesítményalapú. Ez az iparágban egyébként teljesen elfogadott eljárás. A 35 ember régi szerződése július 31-én lejárt, annak meghosszabbítását pedig a többi több száz munkáshoz hasonlóan szintén teljesítményalapú bérezéssel ajánlotta fel a cég. Ezt azonban ők nem akarták elfogadni. Nyomásgyakorlásul azonban sikertelen volt, néhány napon belül pedig el is hagyták az országot.
A sajtót is kizárták a BYD szegedi gyárának parkolójából
Megkérdeztük, hogy a mostani tüntetés mi miatt szerveződött, hány embert és milyen alvállalkozókat érintett, illetve hogy problémájuk megoldódott vagy más miatt nem valósult meg a megmozdulás, nem tudjuk. Kérdésünkre a cég PR menedzsere elmondta, a szegedi BYD gyár építésével megbízott fővállalkozó egyik alvállalkozójával kapcsolatban merült fel fizetési probléma. – Az elmaradást a kérdéses cég rendezte, illetve a felek megállapodtak a rendezésről. A vita hátteréről és részleteiről nem áll rendelkezésünkre további információ – mondta Erhardt Péter.
Demonstráció tehát emiatt nem volt, a reggel megjelenő sajtóra viszont árgus szemekkel figyelt a biztonsági személyzet: abban a pillanatban, amint az egyik kolléga elővette fényképezőgépét, már ott is termett egy őr és megtiltotta a fotózást. Ezt követően az autóikig is utána ment a távozni készülő sajtómunkásoknak és mindenkinek egyesével felhívta a figyelmét, hogy a továbbiakban a parkolóba sem léphetünk be, mert az magánterület.
A parkoló egyébként közvetlenül az 5-ös útról nyílik és semmiféle felirat nem jelzi, hogy magánterület lenne. A gyár területét sorompóval védik, oda valóban csak ellenőrzés után lehet belépni. A külső rész azonban, ahol kamionok, munkagépek járnak és a munkások autói állnak, bárki számára megközelíthető.
