Elmaradt a tüntetés, de a sajtót már a parkolóból is kitiltotta a BYD

Információink szerint tüntetést szerveztek hétfő reggelre alvállalkozók a szegedi BYD gyár elé. Nem ez lett volna az első ilyen eset: augusztusban történt már egy demonstráció, akkor néhány munkavállaló fejezte ki elégedetlenségét az új munkaszerződésével kapcsoltban. Akkor a cég PR-menedzsere, Erhardt Péter lapunknak elmondta, az érintett kínai munkavállalók az elsők között kezdtek el dolgozni az építkezésen. Akkoriban még a szerződést havi fix munkabérre kötötte meg velük a BYD alvállalkozója, később azonban már minden munkavállalót úgy vett fel a cég, hogy a bérezésük teljesítményalapú. Ez az iparágban egyébként teljesen elfogadott eljárás. A 35 ember régi szerződése július 31-én lejárt, annak meghosszabbítását pedig a többi több száz munkáshoz hasonlóan szintén teljesítményalapú bérezéssel ajánlotta fel a cég. Ezt azonban ők nem akarták elfogadni. Nyomásgyakorlásul azonban sikertelen volt, néhány napon belül pedig el is hagyták az országot.

A szegedi BYD-gyár elé tervezett tüntetés végül elmaradt. Fotó: Karnok Csaba

A sajtót is kizárták a BYD szegedi gyárának parkolójából

Megkérdeztük, hogy a mostani tüntetés mi miatt szerveződött, hány embert és milyen alvállalkozókat érintett, illetve hogy problémájuk megoldódott vagy más miatt nem valósult meg a megmozdulás, nem tudjuk. Kérdésünkre a cég PR menedzsere elmondta, a szegedi BYD gyár építésével megbízott fővállalkozó egyik alvállalkozójával kapcsolatban merült fel fizetési probléma. – Az elmaradást a kérdéses cég rendezte, illetve a felek megállapodtak a rendezésről. A vita hátteréről és részleteiről nem áll rendelkezésünkre további információ – mondta Erhardt Péter.

Demonstráció tehát emiatt nem volt, a reggel megjelenő sajtóra viszont árgus szemekkel figyelt a biztonsági személyzet: abban a pillanatban, amint az egyik kolléga elővette fényképezőgépét, már ott is termett egy őr és megtiltotta a fotózást. Ezt követően az autóikig is utána ment a távozni készülő sajtómunkásoknak és mindenkinek egyesével felhívta a figyelmét, hogy a továbbiakban a parkolóba sem léphetünk be, mert az magánterület.