Rejtélyes urbex helyszínek és mozgolódás a Pick Szeged házatáján

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#Pick Szeged#urbex

Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit és információit. Összegyűjtöttük Csongrád-Csanád Vármegye Urbex helyei csak Önre várnak.

Delmagyar.hu

Jó pár van belőlük Szegedtől Szentesen át Makóig. Halloween közeledtével felfedezésre várnak Csongrád-Csanád vármegye urbex helyei, összegyűjtöttük a legrémisztőbbeket.

Csongrád-Csanád Vármegye Urbex
Ház, tanya, repülők. Összegyűjtöttük Csongrád-Csanád Vármegye Urbex helyeit. Fotó: Karnok Csaba

Szellemek, repülők és elhagyatott nyaralók – Csongrád-Csanád vármegye urbex helyei (galériákkal)

A Halloween alkalmából ideje felkészülni a város és környéke hátborzongató helyeire. Egy helyen a legérdekesebb urbex felfedezések Csongrádban: romos gyárak, szellemiskola, elfeledett villák és nyaralók várják a titkokra kíváncsi kalandorokat. Borzongásra fel!

Őrült kapuskeringőbe keveredhet a Pick Szeged

Október utolsó estéje egy újabb átigazolási pletykával zárult. Dániából származó sajtóinformáció szerint szerződése lejárta előtt távozhat az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának kapusa, Tobias Thulin.

Hárman erőszakoltak meg egy fiatal lányt Szegeden, majd üzenetben gúnyolódtak rajta

Miután két társával egymást váltva, illetve egy időben megerőszakolta, a közösségi médiában közölte áldozatával, hogy bár egyikük sem használt óvszert, „nyugodjon meg, nem lesz terhes” – ez az üzenet lett a borzalmas éjszaka lezárása.

A BYD munkásszállássá alakítaná át a legnépszerűbb szegedi esküvői helyszínt

Akár a BYD munkásszállója is lehet Szeged egyik legnépszerűbb esküvői helyszínéből. Két éve eladó a jelenleg is sikeresen működő Sziki Vigadó, amiből akartak már nyugdíjas lakóparkot is csinálni. Legutóbb egy kínai delegáció érdeklődött iránta.

Hivatalos: távozik a Pick Szeged klasszisa

Öt szezont követően távozik. A jobbátlövő pozíciójában megújul az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a 2026–2027-es idénytől. A német Rhein Neckar Löwentől leigazolták Lukas Sandellt, míg Imanol Garciandia a francia HBC Nantes együttesében folytatja a pályafutását.

