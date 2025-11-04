Gyászol a Jurassic Park sztárja: szörnyű veszteség érte Laura Dernt

Diane Ladd november 3-án saját otthonában hunyt el. Rengeteg nagy sikerű filmben szerepelt, köztük az Alice már nem lakik itt-ben. Lánya Laura Dern az utolsó pillanatokban is édesanyja mellett volt – írja a Bors.

Diane Ladd és lánya Laura Dern. Fotó: Bors

Elhunyt Diane Ladd, a filmvilág és rajongói gyászolják a legendás színésznőt

Diane Ladd közel hetvenéves pályafutása az ötvenes évektől egészen haláláig tartott. Számos sorozatban és filmben szerepelt, legnagyobb sikerét a Martin Scorsese rendezte Alice már nem lakik itt című film hozta meg, amelyért Oscar-díjra is jelölték, és elnyerte a BAFTA-t. Később a Alice című sorozatban nyújtott alakításáért Golden Globe-ot kapott. Három házasságot élt meg, utolsó férje 2025-ben hunyt el. 2018-ban téves diagnózissal már halálhírét keltették, ám felépült; végül tüdőfibrózis vetett véget életének.

Ő volt a legnagyszerűbb lány, anya, nagymama, színésznő, művésznő és együttérző lélek, amit látszólag csak álmok képesek létrehozni. Áldottak vagyunk, hogy ő megadatott nekünk. Most már az angyalokkal szárnyal.

– búcsúzott édesanyjától Laura Dern.