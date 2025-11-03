Újabb csapás a dióra: a dióburokfúró légy után idén más miatt pusztulnak a fák

Évek óta jelentős károkat okoz a magyarországi dióültetvényekben a nyugati dióburok-fúrólégy. Az Amerikából és Mexikóból származó invazív faj 2011-ben jelent meg hazánkban, és azóta minden évben felbukkan. Tavaly kifejezetten nagy pusztítást végzett a termésben.

A dióburok-fúrólégy idén kevesebb kárt okozott, de a szárazság és a fagy miatt így is veszélybe került a diótermés. Fotó: illusztráció

A fertőzött növények zöld termésburkán előbb apró szúrásnyomok jelennek meg, amelyekből később barnulás és feketedés alakul ki, ahogy a lárvák elkezdenek rágni. A fertőzött dió idő előtt lehullik, a burok felpuhul, a dió belseje összezsugorodik és ráncosodik. A megfeketedett, felpuhult burok nehezen távolítható el, a termés gyakran megpenészesedik, így fogyasztásra alkalmatlanná válik.

Most lehet küzdeni a jövő évi invázió ellen

– A dióburok-fúrólégy fertőzése lokálisan hol erősebb, hol gyengébb. Idén nem volt olyan komoly, mint tavaly – mondta lapunknak Sipos József növényorvos, aki szerint ennek ellenére fontos, hogy csökkentsük a jövő évi fertőzés kockázatát, amit most tehetünk meg.

– Ez a kártevő júniustól szeptemberig rajzik, ilyenkor viszont már áttelelési fázisát tölti bábként a talajban. Miután a dió leesik, a báb a földbe fúrja magát. Vannak példányok, amelyek az enyhébb teleket magában a dióban vészelik át. Éppen ezért fontos, hogy a lehullott termést összeszedjük és elégetjük, a fán maradt diót pedig verjük le, hogy legalább azok ne fertőzzenek jövőre – javasolta Sipos gazda.

Hozzátette: a talajban a kártevő ettől függetlenül megmaradhat, így véglegesen eltüntetni nem lehet. A szakember megjegyezte: az elfeketedett dióburok bakteriális vagy gombás fertőzést is jelezhet, ezért a földre hullott termés összegyűjtése mindenképp indokolt, hiszen a spórák tovább fertőzhetik a növényt.

A dióburok-fúrólégynél is nagyobb ellenség a szárazság

Bár idén kevesebb volt a dióburok-fúrólégy, a termés ettől még nem lett jobb, csak más okból pusztul a dió.

– A tavaszi fagyok a diófák virágzását is érintették, emiatt a termés mennyisége is csökkent. Az igazi problémát azonban a vízhiány okozta a Dél-Alföldön – magyarázta Sipos gazda, aki szerint a súlyos szárazság a növény teljes jövőjét is veszélyeztetheti.