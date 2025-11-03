2 órája
Tovább szenvednek a hazai diófák, de most nemcsak a kártevők miatt
Összegyűjtöttük a nap legfontosabb történéseit. Tovább végzi a pusztítást a dióburok-fúrólégy hazánkban.
Akár teljesen eltűnhet a diótermés a Dél-Alföldről. Tavaly a dióburok-fúrólégy okozott súlyos károkat, idén viszont a fagy és a szárazság. Sipos gazda szerint elképzelhető, hogy a népszerű gyümölcsfából hamarosan már csak díszfa lesz.
Újabb csapás a dióra: a dióburok-fúrólégy után idén más miatt pusztulnak a fák
Évek óta jelentős károkat okoz a magyarországi dióültetvényekben a nyugati dióburok-fúrólégy. Az Amerikából és Mexikóból származó invazív faj 2011-ben jelent meg hazánkban, és azóta minden évben felbukkan. Tavaly kifejezetten nagy pusztítást végzett a termésben.
Ilyet még biztosan nem láttál: három rollerből és egy sörösrekeszből építette meg a száguldó hokedlit – galériával, videóval
Ha azt hitted, már mindent láttál Szegeden, tévedsz! A Bike Szaki műhelyéből megint valami őrület gurult ki: sörösrekeszből és három rollerből készült elektromos hokedli, ami a Szent István téren szeli a köröket.
Különleges alkotás: elektromos hokedliFotók: Török János
A mindszenti lány a világ legjobb fodrászai között, Sanghajban mutathatja meg tehetségét
A mindszenti Nagypál Dóra, a hódmezővásárhelyi Eötvös József Technikum volt diákja képviseli Magyarországot a 2026 szeptemberében Sanghajban megrendezésre kerülő WorldSkills Világbajnokságon, vagyis a szakmák világbajnokságán, fodrász kategóriában. A Mindszenten élő fodrászt hétfőn mutatták be a sajtónak.
Ez maradt a domaszéki tanyából a halálos tűzeset után – fotókon a romokban heverő épület
Vasárnap este lángok emésztettek el egy tanyát Csongrád-Csanád vármegyében. A tragikus tűzeset következtében egy idős nő életét vesztette. A tüzet valószínűleg egy kegyeleti gyertya okozta.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!