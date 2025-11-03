Tovább szenvednek a hazai diófák, de most nemcsak a kártevők miatt

Akár teljesen eltűnhet a diótermés a Dél-Alföldről. Tavaly a dióburok-fúrólégy okozott súlyos károkat, idén viszont a fagy és a szárazság. Sipos gazda szerint elképzelhető, hogy a népszerű gyümölcsfából hamarosan már csak díszfa lesz.

A dióburok-fúrólégy idén kevesebb kárt okozott, de a szárazság és a fagy miatt így is veszélybe került a diótermés. Fotó: illusztráció

Újabb csapás a dióra: a dióburok-fúrólégy után idén más miatt pusztulnak a fák

Évek óta jelentős károkat okoz a magyarországi dióültetvényekben a nyugati dióburok-fúrólégy. Az Amerikából és Mexikóból származó invazív faj 2011-ben jelent meg hazánkban, és azóta minden évben felbukkan. Tavaly kifejezetten nagy pusztítást végzett a termésben.

