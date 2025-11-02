1 órája
Egy szál cigaretta 30 ezerbe kerülhet – egy városban már közterületen is megtiltották a dohányzást
Már bizonyos utcákban sem lehet cigizni Balatonfüred közterületén. A dohányzás korlátozása ebben a városban a legszigorúbb, de lehet, hogy másoknak is példa lesz majd.
Balatonfüreden példátlan rendeletet hoztak: a településen december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a Gyógy téren és a Kiserdő teljes területén. A képviselő-testületi döntést azzal indokolták, hogy az önkormányzat prioritásként kezeli a környezet védelmét és az egészséges, tiszta környezet biztosítását, ezért nyilvánította a város két frekventált közterületét nemdohányzó övezetté.
Harmincezer forintba kerülhet egy szál cigi
A döntés értelmében nemcsak a hagyományos cigaretta, hanem az elektromos cigaretták használata is tiltott lesz az érintett közterületeken. A tilalomra figyelmeztető táblákat a következő hetekben helyezik ki. A dohányzási korlátozást megszegők 30 ezer forintig terjedő helyszíni bírságra számíthatnak, a szabályok betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik. A testület azt is bejelentette, hogy ha a későbbiekben érkezik javaslat arra, hogy további városi területeket vonjanak a korlátozás alá, akkor azt megfontolják majd.
Balatonfüreden nem ez volt az első lépés a dohányzás szigorítására: szeptemberben a város területén lévő dohányboltok tíz méteres körzetében is megtiltották a dohányzást illetve az alkoholfogyasztást, az indoklás szerint azért, mert a boltok környezetében alkalmanként szinte kocsmai hangulat alakult ki.
A dohányzás visszaszorítását hazánkban támogatják legjobban
A cigizők elleni harc hazánkban 2012 januárjában indult. Azóta dohányzási tilalom van érvényben a zárt légterű helyiségekben, mint például munkahelyeken, éttermekben és kocsmákban. A nemdohányzók védelméről szóló törvény meghatározza, hogy hol lehet kijelölni dohányzóhelyeket és hol nem. Közforgalmú intézmények bejáratától számított 5 méteres távolságon belül például nem lehet.
Az intézkedés jelentősen javított a nemdohányzók komfortérzetén, hiszen nincsenek rákényszerítve, hogy mások füstjét szívják. Egyre gyakoribb, hogy vendéglátóhelyek emiatt még a teraszokon is elkülönítik a dohányzó és nemdohányzó részeket, hiszen 13 év alatt természetessé vált, hogy erősebb a jog az egészséghez, mint a káros szenvedélyekhez.
Egy ideje már felmerült a dohányzás köztéri szigorítása is, melynek legnagyobb támogatottsága az EU-n belül éppen Magyarországon van. Országos szigorítás eddig még nem következett be, elképzelhető azonban, hogy a balatonfüredi példa ragadós lesz és azt több más város is átveszi.
