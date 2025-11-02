november 2., vasárnap

Achilles névnap

12°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korlátozás

45 perce

Egy szál cigaretta 30 ezerbe kerülhet – egy városban már közterületen is megtiltották a dohányzást

Címkék#közterület#dohányzási tilalom#szigorítás

Már bizonyos utcákban sem lehet cigizni Balatonfüred közterületén. A dohányzás korlátozása ebben a városban a legszigorúbb, de lehet, hogy másoknak is példa lesz majd.

Timár Kriszta

Balatonfüreden példátlan rendeletet hoztak: a településen december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a Gyógy téren és a Kiserdő teljes területén. A képviselő-testületi döntést azzal indokolták, hogy az önkormányzat prioritásként kezeli a környezet védelmét és az egészséges, tiszta környezet biztosítását, ezért nyilvánította a város két frekventált közterületét nemdohányzó övezetté. 

A dohányzás visszaszorítását hazánkban támogatják legjobban
 A dohányzási korlátozást megszegők 30 ezer forintig terjedő helyszíni bírságra számíthatnak. Illusztráció: Shutterstock

Harmincezer forintba kerülhet egy szál cigi

A döntés értelmében nemcsak a hagyományos cigaretta, hanem az elektromos cigaretták használata is tiltott lesz az érintett közterületeken. A tilalomra figyelmeztető táblákat a következő hetekben helyezik ki. A dohányzási korlátozást megszegők 30 ezer forintig terjedő helyszíni bírságra számíthatnak, a szabályok betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik. A testület azt is bejelentette, hogy ha a későbbiekben érkezik javaslat arra, hogy további városi területeket vonjanak a korlátozás alá, akkor azt megfontolják majd. 

Balatonfüreden nem ez volt az első lépés a dohányzás szigorítására: szeptemberben a város területén lévő dohányboltok tíz méteres körzetében is megtiltották a dohányzást illetve az alkoholfogyasztást, az indoklás szerint azért, mert a boltok környezetében alkalmanként szinte kocsmai hangulat alakult ki.

A dohányzás visszaszorítását hazánkban támogatják legjobban

A cigizők elleni harc hazánkban 2012 januárjában indult. Azóta dohányzási tilalom van érvényben a zárt légterű helyiségekben, mint például munkahelyeken, éttermekben és kocsmákban. A nemdohányzók védelméről szóló törvény meghatározza, hogy hol lehet kijelölni dohányzóhelyeket és hol nem. Közforgalmú intézmények bejáratától számított 5 méteres távolságon belül például nem lehet. 

Az intézkedés jelentősen javított a nemdohányzók komfortérzetén, hiszen nincsenek rákényszerítve, hogy mások füstjét szívják. Egyre gyakoribb, hogy vendéglátóhelyek emiatt még a teraszokon is elkülönítik a dohányzó és nemdohányzó részeket, hiszen 13 év alatt természetessé vált, hogy erősebb a jog az egészséghez, mint a káros szenvedélyekhez.

Egy ideje már felmerült a dohányzás köztéri szigorítása is, melynek legnagyobb támogatottsága az EU-n belül éppen Magyarországon van. Országos szigorítás eddig még nem következett be, elképzelhető azonban, hogy a balatonfüredi példa ragadós lesz és azt több más város is átveszi.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu