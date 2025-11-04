4 órája
Brutál dugó minden reggel a körúton, november közepéig tart a felújítás
A szegedi Hajnóczy utcai felújítás a Szegedi Vízmű beruházásában zajlik, ivóvízvezeték-rekonstrukció miatt. Hetek óta állandó a dugó a körúton, ami nagyon bosszantja az autósokat. A munkálatok november 12-ig tartanak, addig érdemes türelmesen közlekedni a környéken.
Több mint egy hete nehéz haladni az 5-ös főút belterületi szakaszán, a Hajnóczy utca környékén. A reggeli csúcsban rendszeressé váltak a torlódások, állandó a dugó a körúton, sok autós türelmét próbára teszi a sávlezárás. Minden nap a Kálvária sugárútig áll az araszoló sor a Mars tértől.
Dugó a körúton, minden reggel áll a sor
Utánajártunk az ügynek és mindent tudunk! Először az önkormányzatnál érdeklődtünk, de az útnak ez a része állami út. Bár sokan azt hitték, hogy a Magyar Közút dolgozik a területen, a társaság közölte: az 5-ös főút és a Hajnóczy utca kereszteződésében jelenleg nem ők végeznek munkát. A felújítás a Szegedi Vízmű Zrt. beruházásában zajlik, és ivóvízvezeték-rekonstrukciót végeznek a helyszínen.
Nem a közút dolgozik, hanem a vízmű
A Vízmű is gyors volt, tájékoztatásuk szerint a munkálatok augusztus elején kezdődtek, először a szennyvízbekötések feltárásával és felújításával, majd a teljes vízvezeték-hálózat cseréjével. Jelenleg a helyreállítási munkák zajlanak, vagyis az úttest végső burkolása és az érintett szakasz rendbetétele.
Jó hír is van, mindjárt vége!
A jó hír az, hogy már látszik a vége: a Londoni körúti csomópont teljes aszfaltozása várhatóan 2025. november 12-ig, jövő hét közepéig befejeződik. Addig viszont érdemes türelemmel és némi plusz idővel számolniuk azoknak, akik ezen a szakaszon közlekednek.
