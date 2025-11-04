november 4., kedd

Károly névnap

15°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

4 órája

Brutál dugó minden reggel a körúton, november közepéig tart a felújítás

Címkék#körút#Vízmű Zrt.#munkavégzés#dugó#Szeged

A szegedi Hajnóczy utcai felújítás a Szegedi Vízmű beruházásában zajlik, ivóvízvezeték-rekonstrukció miatt. Hetek óta állandó a dugó a körúton, ami nagyon bosszantja az autósokat. A munkálatok november 12-ig tartanak, addig érdemes türelmesen közlekedni a környéken.

Arany T. János

Több mint egy hete nehéz haladni az 5-ös főút belterületi szakaszán, a Hajnóczy utca környékén. A reggeli csúcsban rendszeressé váltak a torlódások, állandó a dugó a körúton, sok autós türelmét próbára teszi a sávlezárás. Minden nap a Kálvária sugárútig áll az araszoló sor a Mars tértől. 

dugó a körúton Szegeden
Állandó a dugó a körúton a Hajnóczy utcai felújítása miatt, reggelente szinte áll a forgalom. Fotó: Török János 

Dugó a körúton, minden reggel áll a sor

Utánajártunk az ügynek és mindent tudunk! Először az önkormányzatnál érdeklődtünk, de az útnak ez a része állami út. Bár sokan azt hitték, hogy a Magyar Közút dolgozik a területen, a társaság közölte: az 5-ös főút és a Hajnóczy utca kereszteződésében jelenleg nem ők végeznek munkát. A felújítás a Szegedi Vízmű Zrt. beruházásában zajlik, és ivóvízvezeték-rekonstrukciót végeznek a helyszínen. 

Zajlanak a munkálatok. Fotó: Török János

Nem a közút dolgozik, hanem a vízmű

A Vízmű is gyors volt, tájékoztatásuk szerint a munkálatok augusztus elején kezdődtek, először a szennyvízbekötések feltárásával és felújításával, majd a teljes vízvezeték-hálózat cseréjével. Jelenleg a helyreállítási munkák zajlanak, vagyis az úttest végső burkolása és az érintett szakasz rendbetétele.

Jó hír is van,  mindjárt vége!

A jó hír az, hogy már látszik a vége: a Londoni körúti csomópont teljes aszfaltozása várhatóan 2025. november 12-ig, jövő hét közepéig befejeződik. Addig viszont érdemes türelemmel és némi plusz idővel számolniuk azoknak, akik ezen a szakaszon közlekednek.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu