Ünnepi felfordulás

54 perce

Oszlopos megoldás: megnéztük, mi okoz parkolási káoszt a Dugonics temető környékén – galériával

Címkék#parkolás#Szeged#temető

Eljött az év azon napja, amikor jelentősen megnő a temetők környéki autós forgalom. A Dugonics temető környékén augusztusban oszlopokkal zárták el a zöldterületet, így jóval kevesebb lett a parkolóhely. Halottak napján megnéztük, hogyan tudják letenni autóikat a környéken az emlékezni vágyók.

Timár Kriszta

Megelégelte az önkormányzat, hogy a Dugonics temető környékén lévő közterületi zöldsávokon rendszeresen parkolnak autók, ezért – mint arról akkoriban beszámoltunk – augusztusban oszlopokkal zárták el az út menti szakaszt. Ez a megoldás évek óta bevett gyakorlat, Szeged egyre több pontján tűnnek fel a parkolást akadályozó tereptárgyak – a földbe vert fa vagy fém rudak. Két és fél éve például egy városrészt oszlopoztak végig – érdekes módon éppen akkor, amikor a parkolási zónát kibővítették, és pont ott, ahol még ingyenesen lehetett hagyni autókat. Tény, hogy ez a megoldás megakadályozza, hogy olyan helyeken álljanak autók, ahol az nem szabályos, ugyanakkor az egyébként is szűkös parkolási lehetőségeket tovább csökkentik a városban. 

Dugonics temető környékén nehézkes a parkolás
Az oszlopok mellé parkolnak most az autók a Dugonics temető környékén, vagyis az úttesten hagyják járműveiket. Fotó: Gémes Sándor

Halottak napja a Dugonics temetőben

A Dugonics temető környékével kapcsolatosan várható volt, hogy halottak napja körül válik majd kritikussá az oszlopozás. Szombaton ezért elmentünk megnézni, hol tudnak megállni a temetőbe igyekvők most, hogy a terület oldalán már nem tudják otthagyni autóikat.

Hamar kiderült, hogy az oszlop nem akadály: ezen a részen ugyanúgy végig állnak a kocsik, csak éppen az úton, párhuzamosan az oszlopsorral. Mivel ezt az utcát egyirányúsították, ráadásul a másik oldalon tábla tiltja még a megállást is, ez legalább nem okoz komoly fennakadást: egy sávon így is elférnek a járművek. A megoldást egyébként nyilvánvalóan a kényszer szülte, hiszen a temető kicsi parkolója egész nap tele van, a környékbeli utcákban pedig nagyon kevés a szabad hely, hiszen panelövezetről van szó, ahol átlagos napokon is nehéz szabad helyet találni. A temető környékén egyébként rendőrök irányítják a forgalmat, parkolásban azonban ők sem tudnak segíteni. 

Parkolási káosz a Dugonics temető környékén

A parkolás megúszható, ha tömegközlekedést használunk

Aki tehát most indulna el a Rózsa utca környékére, annak figyelmébe ajánljuk az önkormányzat javaslatát, melyet a cölöpök kihelyezése után adtak. Mint írták, halottak napja alkalmával minden esetben megszokott, hogy jóval több látogató érkezik, mint amennyi parkolóhely rendelkezésre áll. Ezen a napon ezért különösen javasolják a tömegközlekedés használatát, így elkerülhető lehet a zsúfoltság. 

