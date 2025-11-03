Ilyet még biztosan nem láttál: három rollerből és egy sörösrekeszből építette meg a száguldó hokedlit – galériával, videóval

Mi ez az elektromos hokedli? A szegedi Szent István téren már megszokhattuk, hogy mindig történik valami szokatlan, de most a szegedi Bike Szaki csapata ismét magasra tette a lécet. A találmány egyelőre még csak prototípus, de már most nagy figyelmet keltett a járókelők körében.

Sörösrekeszből épített elektromos hokedli a szegedi Szent István téren: a Bike Szaki legújabb találmánya tesztüzemben.Fotó: Török János

Elektromos hokedli rollerből

A gépet Szakáll Attila, a Bike Szaki üzletvezetője álmodta meg és rakta össze két nap alatt. A mesternek nem ez az első remekműve. – Vegyél három rollert, pusztítsd ki őket a közlekedésből, és abból már majdnem kész is a száguldó hokedli – magyarázza nevetve Attila, aki nem igazán kedveli a rollereket.

Két vezérlés, egy akkumulátor

A különleges jármű két darab vezérléssel, egy akkumulátorral, gázkarral és fékkel működik. – Még minden fejlesztés alatt van. Kap majd bőrhuzatot, új ülőkét, és természetesen hidraulikus féket is, mert annyira jól megy, hogy nem gondoltuk volna – mondja.

Van mit csiszolni rajta

A prototípuson valóban van mit csiszolni: a csúszkáló ülőke és a kétségtelenül kreatív dizájn még fejlesztés alatt áll. De a lényeg már most látszik a hokedli két keréken is képes kanyarodni, ami egyszerre ijesztő és lenyűgöző látvány. Igaz, ilyenkor az egyensúly megőrzése érdekében mint motoron nem árt áthelyezni a súlypontot a kanyarral ellentétes irányba, nehogy felboruljon az elektromos hokedli. A vezetése hatalmas élmény, egyszerre ijesztő és vicces.