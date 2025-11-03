november 3., hétfő

Ilyet még biztosan nem láttál: három rollerből és egy sörösrekeszből építette meg a száguldó hokedlit – galériával, videóval

Címkék#elektromos rollerek#kerékpárszervíz#Szeged#Szent István tér

Ha azt hitted, már mindent láttál Szegeden, tévedsz! A Bike Szaki műhelyéből megint valami őrület gurult ki: sörösrekeszből és három rollerből készült elektromos hokedli, ami a Szent István téren szeli a köröket.

Arany T. János

Mi ez az elektromos hokedli? A szegedi Szent István téren már megszokhattuk, hogy mindig történik valami szokatlan, de most a szegedi Bike Szaki csapata ismét magasra tette a lécet. A találmány egyelőre még csak prototípus, de már most nagy figyelmet keltett a járókelők körében. 

Elektromos hokedlit készített egy férfi
Sörösrekeszből épített elektromos hokedli a szegedi Szent István téren: a Bike Szaki legújabb találmánya tesztüzemben.Fotó: Török János

Elektromos hokedli rollerből

A gépet Szakáll Attila, a Bike Szaki üzletvezetője álmodta meg és rakta össze két nap alatt. A mesternek nem ez az első remekműve. – Vegyél három rollert, pusztítsd ki őket a közlekedésből, és abból már majdnem kész is a száguldó hokedli – magyarázza nevetve Attila, aki nem igazán kedveli a rollereket.

Két vezérlés, egy akkumulátor

A különleges jármű két darab vezérléssel, egy akkumulátorral, gázkarral és fékkel működik. – Még minden fejlesztés alatt van. Kap majd bőrhuzatot, új ülőkét, és természetesen hidraulikus féket is, mert annyira jól megy, hogy nem gondoltuk volna – mondja.

Van mit csiszolni rajta

A prototípuson valóban van mit csiszolni: a csúszkáló ülőke és a kétségtelenül kreatív dizájn még fejlesztés alatt áll. De a lényeg már most látszik a hokedli két keréken is képes kanyarodni, ami egyszerre ijesztő és lenyűgöző látvány. Igaz, ilyenkor az egyensúly megőrzése érdekében mint motoron nem árt áthelyezni a súlypontot a kanyarral ellentétes irányba, nehogy felboruljon az elektromos hokedli. A vezetése hatalmas élmény, egyszerre ijesztő és vicces. 

Különleges alkotás: elektromos hokedli

Fotók: Török János

Sörbicikli után száguldó sörösrekesz

A kérdésre, hogy a száguldó hokedli valaha eladó lesz-e, az üzletvezető csak ennyit válaszolt: A világon minden eladó, van az a pénz. A Bike Szaki egyébként korábban is híres volt merész és humoros ötleteiről, emlékezhetünk például a szegedi sörbiciklire, ami 2014-ben robbant be a köztudatba. Most úgy tűnik, megérkezett a hokedlis korszak: elektromos, vicces és nagyon szegedi. Ha valaki legközelebb a Szent István téren jár, és egy sörösrekeszen ülő, nevetve kanyarodó embert lát, ne lepődjön meg: ez csak a Bike Szaki legújabb találmánya tesztüzemben. 

 

