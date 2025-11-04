Elektromos hokedli hódít Szegeden, egy sörösrekeszből született a város új őrülete

A rollerezés halott, éljen az elektromos hokedli! Van egy pont, amikor az ember már nem tudja eldönteni, hogy egy városban a kreativitás vagy az őrület az erősebb hajtóerő. Szegeden például ez a kettő rendszerint kéz a kézben jár. Most éppen egy sörösrekeszből készült elektromos hokedli a legújabb bizonyíték arra, hogy itt nem unatkozik az, aki kicsit is figyel.

Elektromos hokedli a szegedi Szent István téren. Bika Szaki, azaz Szakáll Attila kollégája, Lengyel Bence mutatta meg nekünk az új őrületet. Fotó: Török János

A rollerezés halott, éljen az elektromos hokedli

A történet főszereplője Szakáll Attila, a Szent István téri Bike Szaki műhely vezetője, aki három rollert és egy sörösrekeszt fogott, majd két nap alatt összerakott belőlük egy működő, villanymeghajtású, kanyarodásra is képes hokedlit. Nem, ez nem vicc. A gép megy, fékez, száguld, és közben pont annyira komolytalan, amennyire zseniális.

A szegedi mester, aki nem hisz a rollerekben

Attila nem tagadja: nem szereti a rollereket. Azt mondja, inkább szedjük szét őket, minthogy tovább rontsanak a közlekedésen. És milyen igaza van. A rollerezés hülyeség, kis távra felesleges, nagy távra alkalmatlan, vagy kényelmetlen, közben balesetveszélyes és tele vele a belváros.

Mérnöki humor és polgárpukkasztás

Az elektromos hokedli viszont nem akar több lenni annál, ami: egy polgárpukkasztó poén, amit mérnöki precizitással valósítottak meg. Nem trend, nem startup, nem életérzés, csak egy zseniális ötlet, szorgalom találkozott elhivatottsággal és máris kész a hokedli, ami a városban gyorsabb, mint egy autó. Ilyen az, amikor a motiváció, a tehetség és a szegedi humor találkozik.

A mester azt mondja, a világon minden eladó, ez a jármű is. Én leszek az első vevő. Miért? Csakis polgárpukkasztásból.