Most végre megszabadulhat a kopott gumijától: mutatjuk, hogyan!

Minden háztartásban időről időre felhalmozódnak a lomok, amiket nem lehet a kukába helyezni. Most ingyenes lakossági elektronikai hulladékgyűjtést és autógumi-gyűjtést szervez a nagymágocsi önkormányzat, így ezek a hulladékok a megfelelő helyre kerülhetnek.

Kovács Erika

Az elektronikai hulladékgyűjtés november 5–7. között, szerdától péntekig lesz, naponta 15 és 17 óra között. Az önkormányzat Petőfi utca 32. szám alatti telephelyére, a régi Palotás-bolt épületébe lehet vinni az e-hulladékokat és a gumikat. Nagymágocson ennek hagyománya van, sokan élnek a lehetőséggel.

Használt autógumit vizsgál egy férfi, elektronikai hulladékgyűjtés keretében ezt is leadhatják a nagymágocsiak
November 5-7. között ingyen leadhatják a nagymágocsiak az elektronikai hulladékot és a kopott gumikat. Képünk illusztráció

Az elektronikai hulladékgyűjtés szabályai

Nem lehet mindentől megszabadulni: a szabályok szerint nem lehet leadni törött képcsöves monitorokat, ugyanilyen tévéket és megbontott elektronikai eszközöket.
Leadható hulladék viszont a hűtőszekrény, monitor, képcsöves tévé, háztartási gépek, telefonok és egyéb elektronikai eszközök.

Autógumi igen, traktorgumi nem

A gumi hulladék leadásának is vannak szabályai. 

Le lehet adni személygépjármű-,kerékpár- motor belső- és külső gumikat, a teherautó, traktor, más mezőgazdasági gépek gumijait viszont nem. Ugyancsak visszautasítják, ha valaki földes, koszos hulladékot vinne a telephelyre.

Az átvételnél az önkormányzat munkatársa ellenőrzi a leadni kívánt hulladékot, ezt követően lehet csak a helyszínen hagyni. A leadás ingyenes. Az udvarkerítésen kívül, a terület közelében elhelyezni szigorúan tilos letenni a hulladékot. Az udvaron kamera is figyel.

A sütőolaj és az üvegleadás is ingyenes

A nagymágocsiak a lakossági sütőolajat is ingyen adhatják le, annak helyszíne a központi konyha hulladékgyűjtője, a Mátyás király u. 18. alatt, munkanapokon 6 óra és 12 óra között. 

A lakossági üveghulladék gyűjtőpont helye pedig a Petőfi u. 32. szám, ahol folyamatosan elérhető a konténer, a lerakás pedig ingyenes.

Képalá: November 5-7. között ingyen leadhatják a nagymágocsiak az elektronikai hulladékot és a kopott gumikat. Képünk illusztráció

 

