Gyászba borult Makó, elhunyt a legendás cukrászda tulajdonosa

Mint a gyászközleményben olvasható, a váratlanul elhunyt Gyarmati Lászlóné, Marika férjével egykoron az apátfalvi Mokka Presszóban kezdte a cukrászmesterséget, majd Makón 1990-ben alapították és nyitották meg a Gyarmati Cukrászdát. Ez mind a mai napig méltán híres a makóiak és a városba érkező vendégek körében a finomabbnál finomabb süteményeiről. Leghíresebb terméke egy igazi nemzeti érték, a somlói kocka, amelyet egykoron még Gyarmati László fejlesztett ki úgy, hogy megtartotta az édesség tradicionális alapjait, amiket természetesen kiegészített a saját elképzeléseivel.

Gyarmati Lászlóné a városházán, kitüntetésének átvételekor. Fotó: Farkas Éva Erzsébet polgármester hivatalos oldala

A somlói kocka és a jó szó

Marika 40 évnyi házasság után elvesztette szeretett párját, de nem adta fel és fáradhatatlanul dolgozott tovább annak érdekében, hogy férje emlékét megőrizve tovább vigye a mesterséget. Nem csoda, hogy Makón szinte mindenki járt már a finom eleganciával berendezett Rákóczi utcai cukrászdában, ahol nem csupán ízletes krémesek, zserbók, valamint egyéb édes és sós cukrászati termékek várják a vendégeket, hanem egy-egy jó szó és mindig mosolygós arcok is.

A szakma is elismerte tudását, elhunyt Gyarmati Lászlóné

A Gyarmati házaspár munkáját nemcsak a vendégeik, hanem a szakma is elismerte. A cukrászda a város turisztikai védjegyét, a Best of Makót több alkalommal is elnyerte, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartása szerint pedig szakképző helyként is működött, így adva át a több évtizedes tudást a mai generációk számára. Marika 2018-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést.