Miért novemberben emlékezünk elhunyt szeretteinkre? Régi hagyományok nyomában
Szombaton és vasárnap emlékezünk. Elhunyt szeretteink lesznek gondolataink fókuszában, Mindenszentek és Halottak napja ennek az ideje. De vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy melyik mit jelent és mióta létezik? Gyakori tévedés, hogy keverik a két jeles napot, és azt gondolják, a Halottak napja megelőzi a Mindenszenteket. Pedig fordítva van. Az alábbiakban megnézzük, mit kell tudni róluk – a Wikipédiát is segítségül hívtuk.
A mindenszentek vagy mindenszentek napja, röviden mindszent – több település viseli ezt a nevet, vagy ez a szó szerepel benne – a keresztények, a megdicsőült Egyház ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, amit a keresztény világ november elsején tart. A még élők a küzdő egyházat, a már meghalt és tisztítótűzben bűnhődők a szenvedő egyházat, az üdvözültek pedig a diadalmas egyházat képviselik. Talán ezért is elhunyt szeretteink Mindenszentekkor és Halottak napján még jobban, intenzívebben, erősebben velünk vannak, mint az esztendő más napjain.
Mindenszentek: az élők, a szenvedők és a megdicsőültek ünnepe
Az ünnep 741-ben III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, majd Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet. A hagyomány szerint egyetemes ünneppé is az előbb említett „római püspök” tette. Itt említjük meg: a katolikus és az ortodox egyházak ünnepe hazánkban, Magyarországon 2000-től lett újra munkaszüneti nap.
Fontos, nem tévesztendő össze a Halottak napjával, az egyháztanilag a szenvedő Egyház – latinul ecclesia patiens vagy penitens – ünnepével, amit 998 óta tartanak meg a következő napon, november 2-án, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívekért. Ezt Szent Odiló clunyi bencés apát vezette be – a már említett évben – emléknapként, később a bencés renden kívül is ünnepnappá vált, valamint a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. Estéjét, a halottak estéjének, vagyis a halottak vigíliájának hívják és ilyenkor sok helyen akár 1-2 órán át zúgnak a harangok a halottakért, az elhunytak tiszteletére.
Az angolszász országokban a Mindenszentek napját megelőző este, október 31. a mára már hazánkban is népszerű és egyre népszerűbb halloween, angolul all hallows’ evening, vagyis minden szent estéje.
Elhunyt szeretteinkre gyertyával, mécsessel és imával emlékezünk
Már a fentiekben is volt szó a Halottak napjáról, az ott leírtakat nem ismételjük meg. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére – akad, hogy ezt Mindenszentekkor is, vagy mindkét napon megteszik – és a temetőkben, sírkerteken felkeresik hozzátartozóik sírját, síremlékét. Magyarországon a Halottak napja fokozatosan lett a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés általános, felekezetektől teljesen független napjává. Mindenki tartja.
A Halottak napja históriája: az ókori Rómától a keresztény egyházig
Az ókori rómaiak őseiket és hőseiket isteneknek, félisteneknek tartották. A holtak tiszteletének szánt, róluk emlékező ünnep már ekkor létezett, feralia néven. Február 22-én pedig minden római család megülte a caristiát, vagyis a kölcsönös szeretet ünnepét, ami kicsit a mostani karácsonyra hasonlít, mert egymást megajándékozva, vidámsággal oldották fel a feralia komorságát.
A halottakról való megemlékezés már az ókereszténységtől, a 3. századtól minden liturgiában előfordul a Szentmisében, és mint már említettük az egyházban először 998-ban lett önálló ünnep Szent Odiló kezdeményezésére. Az ünnep a 11. században terjedt el szélesebb körben, a 14. században vált hivatalossá. A november 2-án mondott imádság a Halottak olvasója, amely öt tizedből áll, amivel Jézus Krisztus öt sebére emlékeztetnek. Az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, a közbenjárás értük a purgatórium, vagyis tisztítótűzbeli szenvedésiek csökkentésére, enyhítésére katolikus hittételen alapszik. Ez vigasztalást nyújt az ittmaradottaknak, hogy tehetnek és tettek is valamit eltávozott családtagjaikért – imával, vezekléssel, misével. Ennek jegyében a Halottak napi szentmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak.
Az imádság és a vezeklés hidat épít az élők és a holtak között
Magyarországon a két egymást követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is. A magyar népnyelvben „lölkök napja”, vagyis a lelkeknek emlékezete volt a neve. Érdekesség, hogy a protestánsok régebben nem gyújtottak gyertyát – mára ez felekezettől, sőt vallásosságtól függetlenül széles körben, szinte a társadalom teljes egészében elterjedt –, és csak a reformáció napján, október 31-én mentek ki a temetőbe, Mindenszentekkor vagy Halottak napján nem. Mára az ünnepkör a protestáns magyar közösségeknél három-, négynaposra bővült, és november elsején és/vagy másodikán is kimennek a sírkertbe. Sokan közülük gyertyát is gyújtanak.
A zsidó hagyományban is fontos a halottak tisztelete
Emlékezzünk még meg az izraelita szokásról, kultuszról. A zsidó hagyományokon belül legerősebben Mózes halálához köthető a halottakról való emlékezés, viszont többen a jom kippur ünnepén, az engesztelés napján emlékeznek elhunyt szeretteikre.
