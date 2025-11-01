november 1., szombat

Marianna névnap

Szegedi hírek

1 órája

Miért novemberben emlékezünk elhunyt szeretteinkre? Régi hagyományok nyomában

Címkék#emlékezés#Mindenszentek#szeretteink#Halottak napja

Szombaton és vasárnap emlékezünk. Elhunyt szeretteink lesznek gondolataink fókuszában, Mindenszentek és Halottak napja ennek az ideje. De vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy melyik mit jelent és mióta létezik? Gyakori tévedés, hogy keverik a két jeles napot, és azt gondolják, a Halottak napja megelőzi a Mindenszenteket. Pedig fordítva van. Az alábbiakban megnézzük, mit kell tudni róluk – a Wikipédiát is segítségül hívtuk.

Delmagyar.hu

A mindenszentek vagy mindenszentek napja, röviden mindszent – több település viseli ezt a nevet, vagy ez a szó szerepel benne – a keresztények, a megdicsőült Egyház ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, amit a keresztény világ november elsején tart. A még élők a küzdő egyházat, a már meghalt és tisztítótűzben bűnhődők a szenvedő egyházat, az üdvözültek pedig a diadalmas egyházat képviselik. Talán ezért is elhunyt szeretteink Mindenszentekkor és Halottak napján még jobban, intenzívebben, erősebben velünk vannak, mint az esztendő más napjain.

elhunyt szeretteinkre emlékezünk
Mindenszentek és Halottak napja már nemcsak egyházi ünnep, mindenki tartja, ekkor emlékezünk elhunyt szeretteinkre – gyertyát, mécsest gyújtunk és koszorút, virágot viszünk a sírjukra. Fotó: Karnok Csaba

Mindenszentek: az élők, a szenvedők és a megdicsőültek ünnepe

Az ünnep 741-ben III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, majd Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet. A hagyomány szerint egyetemes ünneppé is az előbb említett „római püspök” tette. Itt említjük meg: a katolikus és az ortodox egyházak ünnepe hazánkban, Magyarországon 2000-től lett újra munkaszüneti nap.

Fontos, nem tévesztendő össze a Halottak napjával, az egyháztanilag a szenvedő Egyház – latinul ecclesia patiens vagy penitens – ünnepével, amit 998 óta tartanak meg a következő napon, november 2-án, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívekért. Ezt Szent Odiló clunyi bencés apát vezette be – a már említett évben – emléknapként, később a bencés renden kívül is ünnepnappá vált, valamint a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. Estéjét, a halottak estéjének, vagyis a halottak vigíliájának hívják és ilyenkor sok helyen akár 1-2 órán át zúgnak a harangok a halottakért, az elhunytak tiszteletére.

Az angolszász országokban a Mindenszentek napját megelőző este, október 31. a mára már hazánkban is népszerű és egyre népszerűbb halloween, angolul all hallows’ evening, vagyis minden szent estéje.

Elhunyt szeretteinkre gyertyával, mécsessel és imával emlékezünk

Már a fentiekben is volt szó a Halottak napjáról, az ott leírtakat nem ismételjük meg. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére – akad, hogy ezt Mindenszentekkor is, vagy mindkét napon megteszik – és a temetőkben, sírkerteken felkeresik hozzátartozóik sírját, síremlékét. Magyarországon a Halottak napja fokozatosan lett a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés általános, felekezetektől teljesen független napjává. Mindenki tartja.

A Halottak napja históriája: az ókori Rómától a keresztény egyházig

Az ókori rómaiak őseiket és hőseiket isteneknek, félisteneknek tartották. A holtak tiszteletének szánt, róluk emlékező ünnep már ekkor létezett, feralia néven. Február 22-én pedig minden római család megülte a caristiát, vagyis a kölcsönös szeretet ünnepét, ami kicsit a mostani karácsonyra hasonlít, mert egymást megajándékozva, vidámsággal oldották fel a feralia komorságát.

A halottakról való megemlékezés már az ókereszténységtől, a 3. századtól minden liturgiában előfordul a Szentmisében, és mint már említettük az egyházban először 998-ban lett önálló ünnep Szent Odiló kezdeményezésére. Az ünnep a 11. században terjedt el szélesebb körben, a 14. században vált hivatalossá. A november 2-án mondott imádság a Halottak olvasója, amely öt tizedből áll, amivel Jézus Krisztus öt sebére emlékeztetnek. Az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, a közbenjárás értük a purgatórium, vagyis tisztítótűzbeli szenvedésiek csökkentésére, enyhítésére katolikus hittételen alapszik. Ez vigasztalást nyújt az ittmaradottaknak, hogy tehetnek és tettek is valamit eltávozott családtagjaikért – imával, vezekléssel, misével. Ennek jegyében a Halottak napi szentmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak.

Az imádság és a vezeklés hidat épít az élők és a holtak között

Magyarországon a két egymást követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is. A magyar népnyelvben „lölkök napja”, vagyis a lelkeknek emlékezete volt a neve. Érdekesség, hogy a protestánsok régebben nem gyújtottak gyertyát – mára ez felekezettől, sőt vallásosságtól függetlenül széles körben, szinte a társadalom teljes egészében elterjedt –, és csak a reformáció napján, október 31-én mentek ki a temetőbe, Mindenszentekkor vagy Halottak napján nem. Mára az ünnepkör a protestáns magyar közösségeknél három-, négynaposra bővült, és november elsején és/vagy másodikán is kimennek a sírkertbe. Sokan közülük gyertyát is gyújtanak.

A zsidó hagyományban is fontos a halottak tisztelete

Emlékezzünk még meg az izraelita szokásról, kultuszról. A zsidó hagyományokon belül legerősebben Mózes halálához köthető a halottakról való emlékezés, viszont többen a jom kippur ünnepén, az engesztelés napján emlékeznek elhunyt szeretteikre.

Szegedi hírek

