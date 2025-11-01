Miért novemberben emlékezünk elhunyt szeretteinkre? Régi hagyományok nyomában

A mindenszentek vagy mindenszentek napja, röviden mindszent – több település viseli ezt a nevet, vagy ez a szó szerepel benne – a keresztények, a megdicsőült Egyház ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, amit a keresztény világ november elsején tart. A még élők a küzdő egyházat, a már meghalt és tisztítótűzben bűnhődők a szenvedő egyházat, az üdvözültek pedig a diadalmas egyházat képviselik. Talán ezért is elhunyt szeretteink Mindenszentekkor és Halottak napján még jobban, intenzívebben, erősebben velünk vannak, mint az esztendő más napjain.

Mindenszentek és Halottak napja már nemcsak egyházi ünnep, mindenki tartja, ekkor emlékezünk elhunyt szeretteinkre – gyertyát, mécsest gyújtunk és koszorút, virágot viszünk a sírjukra. Fotó: Karnok Csaba

Mindenszentek: az élők, a szenvedők és a megdicsőültek ünnepe

Az ünnep 741-ben III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, majd Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet. A hagyomány szerint egyetemes ünneppé is az előbb említett „római püspök” tette. Itt említjük meg: a katolikus és az ortodox egyházak ünnepe hazánkban, Magyarországon 2000-től lett újra munkaszüneti nap.

Fontos, nem tévesztendő össze a Halottak napjával, az egyháztanilag a szenvedő Egyház – latinul ecclesia patiens vagy penitens – ünnepével, amit 998 óta tartanak meg a következő napon, november 2-án, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívekért. Ezt Szent Odiló clunyi bencés apát vezette be – a már említett évben – emléknapként, később a bencés renden kívül is ünnepnappá vált, valamint a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. Estéjét, a halottak estéjének, vagyis a halottak vigíliájának hívják és ilyenkor sok helyen akár 1-2 órán át zúgnak a harangok a halottakért, az elhunytak tiszteletére.

Az angolszász országokban a Mindenszentek napját megelőző este, október 31. a mára már hazánkban is népszerű és egyre népszerűbb halloween, angolul all hallows’ evening, vagyis minden szent estéje.

Elhunyt szeretteinkre gyertyával, mécsessel és imával emlékezünk

Már a fentiekben is volt szó a Halottak napjáról, az ott leírtakat nem ismételjük meg. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére – akad, hogy ezt Mindenszentekkor is, vagy mindkét napon megteszik – és a temetőkben, sírkerteken felkeresik hozzátartozóik sírját, síremlékét. Magyarországon a Halottak napja fokozatosan lett a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés általános, felekezetektől teljesen független napjává. Mindenki tartja.