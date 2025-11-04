Elhunyt a 101 éves szegedi orvosprofesszor

Életének 101. évében elhunyt Béládi Ilona, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának professor emeritája, a Mikrobiológiai Intézet egykori igazgatója és tanszékvezetője, a magyar virológiai kutatás és orvosképzés kiemelkedő alakja.

Elhunyt Béládi Ilona, a szegedi tudományos élet legendás alakja, aki több mint fél évszázadon át formálta az orvosképzést. Archív fotó: SZTE

Elhunyt professzor, aki nélkül más lenne a szegedi orvosképzés

Professzor asszony 1944-ben kezdte meg tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, ahol 1950-ben summa cum laude minősítéssel szerezte meg orvosi diplomáját. Már egyetemi évei alatt, diákként csatlakozott a Mikrobiológiai Intézethez, amelyhez egész életében hű maradt. Tudományos munkássága, szakmai elhivatottsága és vezetői tevékenysége révén 1974-től 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig, az intézet igazgatójaként irányította a szegedi mikrobiológiai kutatásokat és oktatást. A Szegedi Tudományegyetem és jogelődjeinek történetében ő volt az első női tanszékvezető. Kiemelkedő kutatómunkája a virológia, azon belül az adenovírusok és az interferon-kutatás területén vált nemzetközileg is elismertté. Tudományos teljesítménye elismeréseként az MTA az orvostudomány doktorává avatta 1981-ben.

Tagja, illetve vezetője volt számos tudományos bizottságnak és társaságnak: többek között az MTA Mikrobiológiai, Járványügyi és Oltóanyag Bizottságának alelnöke, valamint a SZOTE Vöröskereszt Szervezetének elnöke is volt. Személyes elhivatottságát a közösségi életben is kamatoztatta, a Szegedi Városszépítő Egyesület elnökeként is sokat tett a városért.

Munkásságát számos rangos elismerés kísérte: 2021-ben megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztjét, idén pedig a Szegedi Tudományegyetem legjelentősebb kitüntetését, a Pro Universitate-díjat.

Béládi Ilona tudósként, tanárként, vezetőként és emberként egyaránt példaképpé vált. Szigora mögött mindig ott volt a segítő szándék, a tudás átadásának öröme és a fiatal kollégák iránti bizalom.

Személye összekapcsolta a tudományt és az emberi méltóságot: munkatársai és tanítványai tisztelettel, szeretettel és mély hálával emlékeznek rá.

A Szegedi Tudományegyetem saját halottjaként búcsúzik tőle.