Elhunyt a 101 éves szegedi orvosprofesszor
Elhunyt a SZTE első női tanszékvezetője. Béládi Ilona 101 évet élt.
Életének 101. évében elhunyt Béládi Ilona, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának professor emeritája, a Mikrobiológiai Intézet egykori igazgatója és tanszékvezetője, a magyar virológiai kutatás és orvosképzés kiemelkedő alakja.
Elhunyt professzor, aki nélkül más lenne a szegedi orvosképzés
Professzor asszony 1944-ben kezdte meg tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, ahol 1950-ben summa cum laude minősítéssel szerezte meg orvosi diplomáját. Már egyetemi évei alatt, diákként csatlakozott a Mikrobiológiai Intézethez, amelyhez egész életében hű maradt. Tudományos munkássága, szakmai elhivatottsága és vezetői tevékenysége révén 1974-től 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig, az intézet igazgatójaként irányította a szegedi mikrobiológiai kutatásokat és oktatást. A Szegedi Tudományegyetem és jogelődjeinek történetében ő volt az első női tanszékvezető. Kiemelkedő kutatómunkája a virológia, azon belül az adenovírusok és az interferon-kutatás területén vált nemzetközileg is elismertté. Tudományos teljesítménye elismeréseként az MTA az orvostudomány doktorává avatta 1981-ben.
Tagja, illetve vezetője volt számos tudományos bizottságnak és társaságnak: többek között az MTA Mikrobiológiai, Járványügyi és Oltóanyag Bizottságának alelnöke, valamint a SZOTE Vöröskereszt Szervezetének elnöke is volt. Személyes elhivatottságát a közösségi életben is kamatoztatta, a Szegedi Városszépítő Egyesület elnökeként is sokat tett a városért.
Munkásságát számos rangos elismerés kísérte: 2021-ben megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztjét, idén pedig a Szegedi Tudományegyetem legjelentősebb kitüntetését, a Pro Universitate-díjat.
Béládi Ilona tudósként, tanárként, vezetőként és emberként egyaránt példaképpé vált. Szigora mögött mindig ott volt a segítő szándék, a tudás átadásának öröme és a fiatal kollégák iránti bizalom.
Személye összekapcsolta a tudományt és az emberi méltóságot: munkatársai és tanítványai tisztelettel, szeretettel és mély hálával emlékeznek rá.
A Szegedi Tudományegyetem saját halottjaként búcsúzik tőle.
