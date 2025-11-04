Gyerekkori kíváncsiságból nemzeti érték – különleges múzeum születik Mórahalmon

Egy nemzetközi együttműködés részeként különleges kulturális kezdeményezés indult Mórahalmon: a város az Interreg Central Europe program partnereként vesz részt egy olyan projektben, amely az első világháborús emlékezetápolást helyezi középpontba. A 2024 májusában indult programban szlovén, olasz, belga, szlovák, lengyel és magyar szakemberek dolgoznak együtt azon, hogy a háború történelmi, kulturális és társadalmi örökségét korszerű formában mutassák be, ez lenne az első világháborús múzeum.

A tavaly nyílt tárlattal és nemzetközi összefogással első világháborús múzeum alapjait rakják le Mórahalmon, ahol különleges relikviák is helyet kapnak. Archív Fotó: Karnok Csaba

Első világháborús múzeum születik Mórahalmon

– A fő cél az első világháborús emlékezetápolás, és a konzorcium ezen a téren próbálja meg különböző aspektusokból megközelíteni a témát – mondta el a Móranet-TV videójában Miklós Róbert projektmenedzser. Hozzátette: Mórahalom szerepe a projektben kiemelt, hiszen múzeumkoncepciót dolgoznak ki, valamint konferenciák és digitális oktatóanyagok segítségével szeretnék közelebb hozni a háború történetét a mai kor emberéhez.

Első világháborús tárlat az Ezer Év Parkjában

Mórahalmon tavaly áprilisban nyílt egy első világháborús tárlat az Ezer Év Parkjában, amit Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nyitott meg. A településen nemrég rendezett szakmai találkozón külföldi partnerek is részt vettek. – Szeretnénk bemutatni a szakértő vendégeinknek, hogyan képzeljük el ezt a jövőbeni kiállítóhelyet. A hosszú távú célunk egy olyan intézmény létrehozása, amely az országban talán az első, kifejezetten az első világháború témáját feldolgozó múzeum lesz – mondta Miklós Róbert.

Szanka József gyűjteménye adja az alapot

A bemutatott tárgyak és relikviák nagy része Szanka József gyűjtő több évtizedes gyűjtői munkásságának eredménye. A pusztaszeri származású gyűjtő különleges szenvedéllyel fordul az első világháborús emlékek felé. – Engem mindig az érdekelt, amit a fronton vagy hadifogságban készítettek a katonák. Ezek az egyedi tárgyak rengeteget elmondanak az emberi oldalról. Emellett persze vannak lövészárokban talált darabok, korabeli fotók, családi képek is – mesélte.