Hamarosan teljes pompájában tündökölhet a maroslelei templom, a végéhez közeledik a felújítás

– Erre már majdnem két évtizede vártunk – mondta Drimba Tibor, Maroslele polgármestere azzal kapcsolatban, hogy a napokban megkezdődött a homlokzati felújítás utolsó fázisa a község római katolikus templománál. A Magyarok Nagyasszonya templom a faluközpont képét meghatározó épület. 1901-ben épült neogótikus stílusban Papp József tervei alapján, Dessewffy Sándor püspök adományából. Egyhajós, 300 férőhelyes, tornya 3 haranggal rendelkezik. Az épület falán található a világháborúban elesettek emléktáblája, előtte pedig a püspök két esztendeje rendbe hozott emlékkeresztje.

Felújítás: a lelei főtér meghatározó épülete előtt Drimba Tibor polgármester. Fotó: Makói Városi Televízió

A meghatározó épület felújítása egy hétig tart

Megtudtuk, a szakaszos homlokzati felújítás még 2008-ban indult Maroslelén. Attól kezdve néhány évente mindig megszépült a homlokzat egy-egy része – olykor pályázati pénzből, de volt, hogy adománygyűjtés vagy hívek adományai is segítettek a költségek előteremtésében. A mostani már a munka utolsó fázisa, ha befejeződik, teljes egészében méltó külleme lesz az épületnek. A nemrégiben indult munka nagyjából félig már elkészült, a egyik oldalt továbbra is állványerdő borítja. Az építkezés várhatóan egy héten belül ér véget. A hivatalos pályázati tájékoztatóban az olvasható, hogy a beruházásra a Magyar Falu Program egyik kiírása alapján, összesen 25 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezett.