Forgalmi zavar

3 órája

Több troli útvonala megváltozott Szeged, érdemes időben tájékozódni

Forgalmi zavar alakult ki Szegeden a Markovics utcában, ezért több troli terelőútvonalon közlekedi. Érdemes időbej tájékozódni!

Delmagyar.hu

Forgalmi zavar miatt módosult a közlekedés Szegeden a Markovics utcában. 

Forgalmi zavar Szegeden
Forgalmi zavar a trolibuszvonalon Archív Fotó: Karnok Csaba

Forgalmi zavar a tömegközlekedésben

A 8-as és 10-es trolibuszvonalakat Makkosház Víztorony tér és a Szent István tér között visszafordítják, illetve a járatokat a Boldogasszony sugárút irányába terelik. A Klinikák megálló mindkét irányban kimarad, így az utasoknak hosszabb menetidőre és változott útvonalra kell számítaniuk a forgalmi zavar idején – írja a Szegedi Közlekedési Kft. a közösségi oldalán. 

