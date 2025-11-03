Több troli útvonala megváltozott Szeged, érdemes időben tájékozódni

Forgalmi zavar miatt módosult a közlekedés Szegeden a Markovics utcában.

Forgalmi zavar a tömegközlekedésben

A 8-as és 10-es trolibuszvonalakat Makkosház Víztorony tér és a Szent István tér között visszafordítják, illetve a járatokat a Boldogasszony sugárút irányába terelik. A Klinikák megálló mindkét irányban kimarad, így az utasoknak hosszabb menetidőre és változott útvonalra kell számítaniuk a forgalmi zavar idején – írja a Szegedi Közlekedési Kft. a közösségi oldalán.