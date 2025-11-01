1 órája
Veszélybe kerültek a 150 éves építmények, a megmentésükhöz meg kellett őket emelni
Munkások és munkagépek érkeztek pénteken a makói József Attila Múzeum udvari skanzenjébe. A csapat a levegőbe emelte, majd egy kicsit arrébb helyezte az itt lévő két, páratlanul értékes gabonás kast azért, hogy a több mint 150 éves építményeket fel lehessen újítani.
– A makói múzeumba Tóth Ferenc idejében, a ’80-as években került az a két gabonás kas, amit most nagy elővigyázatossággal el kellett mozdítani – árulta el az intézmény vezetője, Szikszai Zsuzsanna. Az egyiket annak idején Apátfalváról, a másikat Makóról szállították be. A különleges gabonatároló kis építmények eredete a török időkig nyúlik vissza: akkoriban készítettek ilyeneket vesszőből fonva, deszkával vagy náddal fedve. Különlegességük, hogy alájuk gyakran szántalpakat erősítettek, hogy veszély esetén ezeket el tudják vontatni a nádasba, elrejtve a kukoricát, búzát. A múzeumi kasok is talpasak.
Gabonás kas a levegőben
A két eredeti, jó 150 éves gabonás kast a múzeum munkatársai évről évre tapasztották, meszelték, ugyanakkor ezekhez nem készült rendes alapzat. Egyszerűen téglákra pakolták, amelyek az időjárás viszontagságai miatt mostanra tönkrementek, ez pedig veszélyeztette már magukat az épületeket is. Az egyiknek – néhány hete derült ki – emiatt már a gerendája is eltört. Sürgetővé vált tehát, hogy készüljön számukra biztonságos alap. Ehhez most ezeket ideiglenesen a skanzen egy másik pontjára helyezték át addig, amíg az alapok a régi helyen – várhatóan nagyjából két-három hét alatt – elkészülnek és visszahelyezhetők rájuk.
Palotáról is hoztak egyet
Megtudtuk, a váratlanul szükségessé vált munkát Farkas Éva Erzsébet polgármester, illetve az önkormányzat támogatta. Az áthelyezést a Borci Trans Kft. végezte el, a felújítást pedig a SzakMaCenter Kft. fogja. A múzeum skanzenjében egyébként van egy harmadik gabonás kas is; ez valaha a királyhegyesi pusztán állt, 2019-ben, Csanádpalotáról került ide. Ezt szerencsére eleve erős alapra helyezték, így jó állapotban van.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Misztikus alakokkal és gyerekkacajjal teltek meg az utcák Dorozsmán