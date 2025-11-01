Gémes Eszter emléke méltó körülmények között él tovább Balástyán – galériával, videóval

A balástyai képviselő-testület az első és a második világháborús emlékhelyek megkoszorúzásával kezdte november elsejét, majd az egykori temető helyén kialakított Kegyeleti Parkban folytatta. Ezt követte a helyi parasztíró asszony, a 40 éve elhunyt Gémes Eszter új síremlékének az avatása és szentelése.

Gémes Eszter új síremlékét Mindenszentek napján szentelték meg Balástyán. Fotó: Imre Péter

Szertartás a ravatalozónál

A balástyai temető ravatalozójánál tartott rövid szertartás során Brendan atya minden halottról megemlékezett.

– A remény hal meg utoljára. Azért is vagyunk itt, mert reménykedünk abban, hogy földi életünk után a mennyekben, Isten oldalán újra találkozhatunk szeretteinkkel. Az emlékük örökké él, örökké zöld marad. Az élet ajándék. Ezért fontos: mementó mori, vagyis emlékezz, gondolj a halálra, a halálodra. Vagyis életed során mindig fontold meg a szavaidat és a tetteidet – mondta az emlékezőknek a plébános.

Gémes Eszter új síremléke

Ezután a résztvevők átsétáltak Gémes Eszter új síremlékéhez, amire a meghirdetett gyűjtésen 361 ezer forint jött össze huszonhat adakozótól. Az 500 ezres büdzséhez a hiányzó összeget az önkormányzat és a gyűjtést kezdeményező alapítvány tette hozzá, de szerepet vállalt a megvalósításban a Gémes Eszter Községi Könyvtár is.

Beszédében Ujvári László polgármester áttekintette a községben nagy tiszteletnek örvendő Gémes Eszter életútját gyerekkorától írói pályafutása kezdetéig

– Negyvenhét éves kora környékén, 1948-ban kezdett írni. Móricz Zsigmond Rózsa Sándorról írt könyve késztette erre, és megírta a saját verzióját, Történetek Rúzsa Sándorról címmel. Férje révén voltak ehhez információi. Biztatást kapott, sikerrel szerepelt pályázatokon és teleírt spirálfüzeteket – mondta Ujvári László. Megemlítette még másik megjelent könyvét, a Mindig magam címűt. Ez a két szó szerepel az új síremléken is.