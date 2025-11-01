november 1., szombat

Marianna névnap

21°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sírszentelés

41 perce

Gémes Eszter emléke méltó körülmények között él tovább Balástyán – galériával, videóval

Címkék#síremlék#szentelés#Gémes Eszter

Az idei mindenszentek, halottak napja más volt Balástyán, mint az elmúlt években. Felavatták és megszentelték a nagy tiszteletnek örvendő parasztíró asszony, Gémes Eszter új síremlékét a temetőben.

Imre Péter

A balástyai képviselő-testület az első és a második világháborús emlékhelyek megkoszorúzásával kezdte november elsejét, majd az egykori temető helyén kialakított Kegyeleti Parkban folytatta. Ezt követte a helyi parasztíró asszony, a 40 éve elhunyt Gémes Eszter új síremlékének az avatása és szentelése. 

Gémes Eszter új síremlékét Mindenszentek napján szentelték meg
Gémes Eszter új síremlékét Mindenszentek napján szentelték meg Balástyán. Fotó: Imre Péter

Szertartás a ravatalozónál

A balástyai temető ravatalozójánál tartott rövid szertartás során Brendan atya minden halottról megemlékezett.

– A remény hal meg utoljára. Azért is vagyunk itt, mert reménykedünk abban, hogy földi életünk után a mennyekben, Isten oldalán újra találkozhatunk szeretteinkkel. Az emlékük örökké él, örökké zöld marad. Az élet ajándék. Ezért fontos: mementó mori, vagyis emlékezz, gondolj a halálra, a halálodra. Vagyis életed során mindig fontold meg a szavaidat és a tetteidet – mondta az emlékezőknek a plébános.

Gémes Eszter új síremléke

Ezután a résztvevők átsétáltak Gémes Eszter új síremlékéhez, amire a meghirdetett gyűjtésen 361 ezer forint jött össze huszonhat adakozótól. Az 500 ezres büdzséhez a hiányzó összeget az önkormányzat és a gyűjtést kezdeményező alapítvány tette hozzá, de szerepet vállalt a megvalósításban a Gémes Eszter Községi Könyvtár is.

Beszédében Ujvári László polgármester áttekintette a községben nagy tiszteletnek örvendő Gémes Eszter életútját gyerekkorától írói pályafutása kezdetéig

– Negyvenhét éves kora környékén, 1948-ban kezdett írni. Móricz Zsigmond Rózsa Sándorról írt könyve késztette erre, és megírta a saját verzióját, Történetek Rúzsa Sándorról címmel. Férje révén voltak ehhez információi. Biztatást kapott, sikerrel szerepelt pályázatokon és teleírt spirálfüzeteket – mondta Ujvári László. Megemlítette még másik megjelent könyvét, a Mindig magam címűt. Ez a két szó szerepel az új síremléken is. 

Felavatták Gémes Eszter síremlékét

Sírszentelés

Az emlékezés perceit követően Brendan atya megszentelte Gémes Eszter új síremlékét, majd a temetőben a szentelést minden sírnál elvégezte, ahol a jelenlévő hozzátartozók kérték. 

Visszatérve Gémes Eszterhez: tisztelői, akik az új síremléket is kezdeményezték, ezentúl méltó körülmények között emlékezhetnek rá. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu