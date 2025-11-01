59 perce
Gémes Eszter emléke méltó körülmények között él tovább Balástyán – galériával, videóval
Az idei mindenszentek, halottak napja más volt Balástyán, mint az elmúlt években. Felavatták és megszentelték a nagy tiszteletnek örvendő parasztíró asszony, Gémes Eszter új síremlékét a temetőben.
A balástyai képviselő-testület az első és a második világháborús emlékhelyek megkoszorúzásával kezdte november elsejét, majd az egykori temető helyén kialakított Kegyeleti Parkban folytatta. Ezt követte a helyi parasztíró asszony, a 40 éve elhunyt Gémes Eszter új síremlékének az avatása és szentelése.
Szertartás a ravatalozónál
A balástyai temető ravatalozójánál tartott rövid szertartás során Brendan atya minden halottról megemlékezett.
– A remény hal meg utoljára. Azért is vagyunk itt, mert reménykedünk abban, hogy földi életünk után a mennyekben, Isten oldalán újra találkozhatunk szeretteinkkel. Az emlékük örökké él, örökké zöld marad. Az élet ajándék. Ezért fontos: mementó mori, vagyis emlékezz, gondolj a halálra, a halálodra. Vagyis életed során mindig fontold meg a szavaidat és a tetteidet – mondta az emlékezőknek a plébános.
Gémes Eszter új síremléke
Ezután a résztvevők átsétáltak Gémes Eszter új síremlékéhez, amire a meghirdetett gyűjtésen 361 ezer forint jött össze huszonhat adakozótól. Az 500 ezres büdzséhez a hiányzó összeget az önkormányzat és a gyűjtést kezdeményező alapítvány tette hozzá, de szerepet vállalt a megvalósításban a Gémes Eszter Községi Könyvtár is.
Beszédében Ujvári László polgármester áttekintette a községben nagy tiszteletnek örvendő Gémes Eszter életútját gyerekkorától írói pályafutása kezdetéig
– Negyvenhét éves kora környékén, 1948-ban kezdett írni. Móricz Zsigmond Rózsa Sándorról írt könyve késztette erre, és megírta a saját verzióját, Történetek Rúzsa Sándorról címmel. Férje révén voltak ehhez információi. Biztatást kapott, sikerrel szerepelt pályázatokon és teleírt spirálfüzeteket – mondta Ujvári László. Megemlítette még másik megjelent könyvét, a Mindig magam címűt. Ez a két szó szerepel az új síremléken is.
Felavatták Gémes Eszter síremlékét
Sírszentelés
Az emlékezés perceit követően Brendan atya megszentelte Gémes Eszter új síremlékét, majd a temetőben a szentelést minden sírnál elvégezte, ahol a jelenlévő hozzátartozók kérték.
Visszatérve Gémes Eszterhez: tisztelői, akik az új síremléket is kezdeményezték, ezentúl méltó körülmények között emlékezhetnek rá.
