Fejbevágta a papuccsal, megfutamította a rablót az idős asszony

Az akkor 70 esztendős asszony, mint lapunknak elmesélte, háromnegyed 2-kor ébredt fel arra, hogy szól a riasztó, de mire felkapcsolta a villanyt, a betörő már a szobája ajtajában állt. Magas, vékony testalkatú férfiként írta le, aki tetőtől talpig feketében volt; a kezén kesztyűt viselt, arcát maszk takarta el, csak a szeme és a szája látszott ki. Pénzt és ékszereket követelt, majd odalépett az idős asszony ágyához, letépte a nyakából a láncot, lehúzta az ujjáról a gyűrűt, és magával vonszolta őt a nagyszobába. Ott egy fotelba lökte, és értékek után kezdett kutatni a – mint utóbb kiderült – gyáva rabló.

A gyáva rabló gyorsan elmenekült a helyszínről. Illusztráció: Shutterstock

Megragadta a papucsát és fejbe vágta a maszkos férfit

A hölgy ugyanis, miközben kétségbeesetten ismételgette, hogy nem tart otthon pénzt, a fotel mellé pillantva meglátta a magas sarkú fapapucsát. Amint támadója hátat fordított neki, hogy a szekrényt és a tetejére tett táskákat átkutassa, ő megragadta a papucsot, felállt, és hátulról fejbe vágta a betörőt. A pillanatnyi zavart kihasználva a nő kirohant az udvarra, kinyitotta a kaput és kiabált a szomszédoknak, illetve hívta őket telefonon. A segítség perceken belül megérkezett, a gyáva rabló azonban addigra magához tért – és a hátsó udvar felé elmenekült.

A gyáva rablót hamar elfogták - az ékszerek nem kerültek elő

A 15 évvel ezelőtti eset részben szerencsésen végződött. A papuccsal megfutamított rablót a rendőrség néhány nappal később, Mezőkovácsházán fogta el, a 23 esztendős, büntetett előéletű makói férfi a kihallgatáson beismerő vallomást tett – az ékszerek viszont sajnos nem kerültek elő. Utóbb az is kiderült, a betörő az egyik hátsó ajtón át jutott be a házba, és 4 ajtót feszített fel, mire bejutott a hálószobába. Hogy ez többé ne fordulhasson elő, az eset után az ajtókra most biztonsági zárakat, rácsokat szereltek fel.

Az asszony lapunknak azt nyilatkozta, nem tartja magát bátornak és maga sem érti, hogy volt ereje a rablóra támadni.