1 órája

Koszos konyhák és bizonytalan húsok: országos razzia a gyrososoknál

Címkék#razzia#gyrosos#konyha

Országos ellenőrzést tart a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a gyrost árusító éttermekben és büfékben.

Munkatársunktól

Az NKFH országos ellenőrzést indított a gyrost árusító éttermekben és büfékben, miután több higiéniai és élelmiszer-biztonsági problémát találtak. A korábbi vizsgálatok szerint a helyek közel hetven százalékánál voltak hiányosságok, négy büfét be is zártak.

gyros hús forog a sütőben
Országos razziát tart a gyrosozókban az NKFH. Illusztráció: Shutterstock

Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzéseiből kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával. A hatóság most a gyros hús eredetét, a hűtési lánc betartását, a konyhák tisztaságát és a dolgozók higiéniáját vizsgálja. Az NKFH szerint a fogyasztók egészsége és biztonsága nem sérülhet, a szabálytalanságokat pedig szigorúan büntetik.

