Nem csak a fákban kopácsolnak: a harkályok Szegeden házaknak esnek neki

Egyre több bejelentés érkezik, de biztos megoldás egyelőre nincs. Trükkök ugyan akadnak, ám hatékonyságukra nincs garancia. A városban is megjelent a probléma: épületek falait rongálják a harkályok Szegeden.

Épületek falait rongálják a harkályok Szegeden – a szakértők szerint nincs biztos megoldás, de néhány trükk segíthet távol tartani őket. Illusztráció: Shutterstock

Ezt kell tudni róluk – épületek falaitban tesznek kárt a harkályok Szegeden

A harkályok a madarak egy olyan csoportját jelenti, amely evolúciósan úgy fejlődtek, hogy kifejezetten puha fákba vésik odújukat, majd tojásaikat is ott rakják le a költési szezonban. A fák közelsége különösen kedvező számukra, ugyanis táplálékukat is onnan, a fák kérge alól, kisebb lyukak készítésével szerzik meg.

Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Csongrád-Csanád vármegyei titkára elárulta lapunknak az épületfalak megbontásának lehetséges okait.

– Sokan kutatták, mi állhat a háttérben, és 2009 óta folyamatosan érkeznek hozzánk bejelentések, itthonról és a határon túlról is. A harkályok kopogtatással kommunikálnak, táplálékukat, valamint a csontfejlődéshez szükséges ásványi anyagokat is így keresik – mondta.

– A harkály tipikusan olyan madár, amely téli és őszi üreget is készít magának, ahol meg tud pihenni. Ez is lehetséges oka lehet annak, hogy időnként az épületek falait kezdik meg.

A szakértő hozzátette: az amerikai kontinensen élő harkályfajok gyakran táplálékot raktároznak ezekben az üregekben, ám Európában, így Magyarországon ez nem jellemző.

Megoldás aligha létezik, de akadnak trükkök, amelyek működhetnek

A sokak számára bosszantó helyzetre egyelőre nincs biztosan hatásos megoldás – több kutatás is született, de egyik sem bizonyult eredményesnek.

– Nem lehet mit tenni. A riasztóeszközök nem hatásosak, és az általuk vájt lyukakat sem érdemes egyszerűen bejavítani. Korábbi tapasztalatok szerint akár néhány óra alatt újra kivájják a falat, sőt újabb lyukakat is készítenek – mondta Tokody Béla.

Ugyan garantált megoldás nincs, néhány praktika segíthet távol tartani a madarakat. Az építkezéseknél használt keményebb burkolatok – mint a tégla, a beton vagy a fém – jó választásnak bizonyulhatnak, mivel ezeken a harkályok megkapaszkodni sem tudnak.