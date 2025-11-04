1 órája
Nem csak a fákban kopácsolnak: a harkályok Szegeden házaknak esnek neki
Szakértőnk szerint a jelenség ellen nincs biztos megoldás, de néhány furfangos trükk segíthet távol tartani a madarakat. Egyre több épületben okoznak kárt a harkályok Szegeden.
Egyre több bejelentés érkezik, de biztos megoldás egyelőre nincs. Trükkök ugyan akadnak, ám hatékonyságukra nincs garancia. A városban is megjelent a probléma: épületek falait rongálják a harkályok Szegeden.
Ezt kell tudni róluk – épületek falaitban tesznek kárt a harkályok Szegeden
A harkályok a madarak egy olyan csoportját jelenti, amely evolúciósan úgy fejlődtek, hogy kifejezetten puha fákba vésik odújukat, majd tojásaikat is ott rakják le a költési szezonban. A fák közelsége különösen kedvező számukra, ugyanis táplálékukat is onnan, a fák kérge alól, kisebb lyukak készítésével szerzik meg.
Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Csongrád-Csanád vármegyei titkára elárulta lapunknak az épületfalak megbontásának lehetséges okait.
– Sokan kutatták, mi állhat a háttérben, és 2009 óta folyamatosan érkeznek hozzánk bejelentések, itthonról és a határon túlról is. A harkályok kopogtatással kommunikálnak, táplálékukat, valamint a csontfejlődéshez szükséges ásványi anyagokat is így keresik – mondta.
– A harkály tipikusan olyan madár, amely téli és őszi üreget is készít magának, ahol meg tud pihenni. Ez is lehetséges oka lehet annak, hogy időnként az épületek falait kezdik meg.
A szakértő hozzátette: az amerikai kontinensen élő harkályfajok gyakran táplálékot raktároznak ezekben az üregekben, ám Európában, így Magyarországon ez nem jellemző.
Megoldás aligha létezik, de akadnak trükkök, amelyek működhetnek
A sokak számára bosszantó helyzetre egyelőre nincs biztosan hatásos megoldás – több kutatás is született, de egyik sem bizonyult eredményesnek.
– Nem lehet mit tenni. A riasztóeszközök nem hatásosak, és az általuk vájt lyukakat sem érdemes egyszerűen bejavítani. Korábbi tapasztalatok szerint akár néhány óra alatt újra kivájják a falat, sőt újabb lyukakat is készítenek – mondta Tokody Béla.
Ugyan garantált megoldás nincs, néhány praktika segíthet távol tartani a madarakat. Az építkezéseknél használt keményebb burkolatok – mint a tégla, a beton vagy a fém – jó választásnak bizonyulhatnak, mivel ezeken a harkályok megkapaszkodni sem tudnak.
A szakértő néhány bevált, a gyakorlatban is kipróbált módszert is megosztott:
– Érdemes lehet plüssmackókat, műkígyókat vagy nejlonzacskókat rögzíteni a redőnytokokra. Ezeket a valóságban is kipróbálták, és hatékony módszernek tűntek – tette hozzá.
