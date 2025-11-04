november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Nem csak a fákban kopácsolnak: a harkályok Szegeden házaknak esnek neki

Címkék#harkály#rongálás#megoldás#Szeged

Szakértőnk szerint a jelenség ellen nincs biztos megoldás, de néhány furfangos trükk segíthet távol tartani a madarakat. Egyre több épületben okoznak kárt a harkályok Szegeden.

Kis Zoltán

Egyre több bejelentés érkezik, de biztos megoldás egyelőre nincs. Trükkök ugyan akadnak, ám hatékonyságukra nincs garancia. A városban is megjelent a probléma: épületek falait rongálják a harkályok Szegeden.

harkályok Szegeden
Épületek falait rongálják a harkályok Szegeden – a szakértők szerint nincs biztos megoldás, de néhány trükk segíthet távol tartani őket. Illusztráció: Shutterstock

Ezt kell tudni róluk – épületek falaitban tesznek kárt a harkályok Szegeden 

A harkályok a madarak egy olyan csoportját jelenti, amely evolúciósan úgy fejlődtek, hogy kifejezetten puha fákba vésik odújukat, majd tojásaikat is ott rakják le a költési szezonban. A fák közelsége különösen kedvező számukra, ugyanis táplálékukat is onnan, a fák kérge alól, kisebb lyukak készítésével szerzik meg. 

Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Csongrád-Csanád vármegyei titkára elárulta lapunknak az épületfalak megbontásának lehetséges okait. 

– Sokan kutatták, mi állhat a háttérben, és 2009 óta folyamatosan érkeznek hozzánk bejelentések, itthonról és a határon túlról is. A harkályok kopogtatással kommunikálnak, táplálékukat, valamint a csontfejlődéshez szükséges ásványi anyagokat is így keresik – mondta.

– A harkály tipikusan olyan madár, amely téli és őszi üreget is készít magának, ahol meg tud pihenni. Ez is lehetséges oka lehet annak, hogy időnként az épületek falait kezdik meg.

A szakértő hozzátette: az amerikai kontinensen élő harkályfajok gyakran táplálékot raktároznak ezekben az üregekben, ám Európában, így Magyarországon ez nem jellemző.

Megoldás aligha létezik, de akadnak trükkök, amelyek működhetnek

A sokak számára bosszantó helyzetre egyelőre nincs biztosan hatásos megoldás – több kutatás is született, de egyik sem bizonyult eredményesnek.
– Nem lehet mit tenni. A riasztóeszközök nem hatásosak, és az általuk vájt lyukakat sem érdemes egyszerűen bejavítani. Korábbi tapasztalatok szerint akár néhány óra alatt újra kivájják a falat, sőt újabb lyukakat is készítenek – mondta Tokody Béla.

Ugyan garantált megoldás nincs, néhány praktika segíthet távol tartani a madarakat. Az építkezéseknél használt keményebb burkolatok – mint a tégla, a beton vagy a fém – jó választásnak bizonyulhatnak, mivel ezeken a harkályok megkapaszkodni sem tudnak.

A szakértő néhány bevált, a gyakorlatban is kipróbált módszert is megosztott:
– Érdemes lehet plüssmackókat, műkígyókat vagy nejlonzacskókat rögzíteni a redőnytokokra. Ezeket a valóságban is kipróbálták, és hatékony módszernek tűntek – tette hozzá.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu