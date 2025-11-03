Változás a határátlépésben: keddtől csak regisztráció után léphetünk be Magyarországra

Néhány napja élesedett az Európai Unió új határregisztrációs rendszerének használata a szerb-magyar határ tompai-kelebiai átkelőjén. November 4-től, azaz keddtől már a legnagyobb átkelő is érintett lesz, fokozatosan pedig a kisebb átjárókra is kiterjesztik. November 11-ig már az összes helyen regisztrálni kell. A határ menti ingázók adatbázisáról szóló törvényjavaslat célja, hogy felgyorsítsa az ingázók határátlépését. A schengeni határellenőrzési kódex biztosítja a jogi alapot a határ menti ingázók gyorsított átléptetéséhez Csongrád-Csanád vármegyében.

Hamarosan mindenhol bevezetik a határregisztrációs rendszer használatát. Illusztráció: Karnok Csaba

November 4-től már Röszkén is elindul a határregisztrációs rendszer

A főkonzulátus közlése szerint a magyar határrendőrség minden harmadik országból érkező utas, így a szerb állampolgárok, adatait elektronikus formában rögzíti, ami arcfotó és ujjlenyomat rögzítését is jelenti. Az átkelőkön külön regisztrációs pontokat alakítottak ki, a rendőrök pedig az érintett járműveket elkülönített sávokban irányítják. Hozzáteszik, hogy a a magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal utazókra a változások nem vonatkoznak, ők továbbra is a megszokott módon közlekedhetnek. A rendszer bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest. Az eddigi tapasztalatokról a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrkapitányságnál érdeklődtünk, amint válaszolnak, megírjuk.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon, amellett, hogy gyorsítja az ingázók határátlépését, védi a külső határokat az illegális bevándorlás megelőzése érdekében. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.