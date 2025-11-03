november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ujjlenyomat és arcfotó

3 órája

Változás a határátlépésben: keddtől csak regisztráció után léphetünk be Magyarországra

Címkék#Röszke#Szeged#regisztráció#határ

Hamarosan minden szerb–magyar határátkelőn életbe lép. November 4-től Röszkén is elindul a határregisztrációs rendszer. Mutatjuk, mire kell figyelni.

Munkatársunktól

Néhány napja élesedett az Európai Unió új határregisztrációs rendszerének használata a szerb-magyar határ tompai-kelebiai átkelőjén. November 4-től, azaz keddtől már a legnagyobb átkelő is érintett lesz, fokozatosan pedig a kisebb átjárókra is kiterjesztik. November 11-ig már az összes helyen regisztrálni kell. A határ menti ingázók adatbázisáról szóló törvényjavaslat célja, hogy felgyorsítsa az ingázók határátlépését. A schengeni határellenőrzési kódex biztosítja a jogi alapot a határ menti ingázók gyorsított átléptetéséhez Csongrád-Csanád vármegyében.

határregisztrációs rendszer
Hamarosan mindenhol bevezetik a határregisztrációs rendszer használatát. Illusztráció: Karnok Csaba

November 4-től már Röszkén is elindul a határregisztrációs rendszer

A főkonzulátus közlése szerint a magyar határrendőrség minden harmadik országból érkező utas, így a szerb állampolgárok, adatait elektronikus formában rögzíti, ami arcfotó és ujjlenyomat rögzítését is jelenti. Az átkelőkön külön regisztrációs pontokat alakítottak ki, a rendőrök pedig az érintett járműveket elkülönített sávokban irányítják. Hozzáteszik, hogy a a magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal utazókra a változások nem vonatkoznak, ők továbbra is a megszokott módon közlekedhetnek. A rendszer bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest. Az eddigi tapasztalatokról a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrkapitányságnál érdeklődtünk, amint válaszolnak, megírjuk. 

Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon, amellett, hogy gyorsítja az ingázók határátlépését, védi a külső határokat az illegális bevándorlás megelőzése érdekében. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu