Nem perelhetik a jövőben a háziorvost az oltástagadók

Egy jogszabálytervezet alapján alapjaiban alakítanák át a háziorvosi és gyógyszerészi ellátás rendszerét. A módosítások akár már december 1-jétől hatályba léphetnek.

A háziorvosokat és gyógyszerészeket érintő jogszabályváltozás történhet. Illusztráció: Shutterstock

Újabb jogosultságok és jogi védelem a háziorvosoknak

A tervezet szerint a jövőben a háziorvosok egyes laborvizsgálatokat is önállóan elrendelhetnek, többek között a PSA-szint mérését, az LDL-koleszterin mérését és a csontsűrűségmérésre való beutalást. Emellett önállóan is felírhatnak gyógyszereket olyan betegségek esetében, ahol eddig szakorvosi javaslatra volt szükség. Ez különösen a 2-es típusú cukorbetegek számára hoz könnyítést, hiszen a korszerű diabéteszkezelés teljes gondozási spektruma háziorvosi hatáskörbe kerülhet.

Egy törvénymódosítás mentesítené a háziorvosokat a védőoltásokat megtagadó szülők által indított jogi procedúra alól is úgy, hogy ezek az eljárások nem polgári peres úton folytatódnának, hanem átkerülnének a közigazgatási bíróságokhoz. Mint indokolták, az orvos a védőoltás beadásakor egy jogszabályt hajt végre, így egy ezzel kapcsolatos per alanya nem az orvos, hanem a kormányhivatal kell legyen.

A gyógyszerész is meghosszabbíthatja a felírt gyógyszereket

Ami a gyógyszerészeket illeti, krónikus betegségek esetében egy folyamatosan szedett gyógyszert a jövőben a gyógyszertárban a gyógyszerész vagy a szakasszisztens is meghosszabbíthatja, kiadhatja egy hónapra felírt recept nélkül is. Ez az intézkedés már október 1-jétől életbe lépett. Takács Péter egészségügyi államtitkár egy háttérbeszélgetésen az MTI szerint elmondta, hogy emelték a praxisfinanszírozást, amely négyszeresére nőtt, ez egy átlagos praxis esetében jelenleg 3,2-3,3 millió forintot jelent havonta. A rendelet életbe lépésekor 1,3 milliárd forinttal megemelik az indikátor kasszát is.