Szegedi hírek

23 perce

Kapu Tibor mellett két egyetemistát is díjaztak a Highlights of Hungary gálán

Címkék#MCC#Highlights of Hungary díj#Szeged

Két szegedi egyetemista lett az egyik díjazottja a leginspirálóbb kezdeményezéseket kereső versenynek. A Highlights of Hungary csütörtöki gáláján az Örökké Haza kapta a közönségdíjat Kapu Tibor és Kalányos Ottó atya mellett.

Timár Kriszta

Az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary  2013 óta minden évben közönségszavazást hirdet, ahol nemcsak a teljesítményt, hanem az emberséget és a példamutatást is ünneplik. A Magyarország leginspirálóbb embereit és kezdeményezéseit kereső versenyen a 25 jelölt közül az Örökké Haza alapítói, Égi Blanka és Kiss Teodóra vehették át csütörtök este a Highlights of Hungary 2025-ös közönségdíját Kapu Tibor és Kalányos Ottó atya mellett.

Kupát tartanak a kezükben, Highlights of Hungary
Közönségdíjas lett a Highlights of Hungary versenyen a Szegedről indult Örökké Haza projekt. Fotó: illusztráció

Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője az eseményen elárulta, hogy több mint 140 ezer szavazat érkezett 2025-ben, ami harminc százalékkal több, mint tavaly.  A szavazók 1547 településről és 10 országból adták le voksaikat, ami jól mutatja, milyen széles körű közösséget fogott össze a kezdeményezés.

Kórházban hagyott csecsemőkről gondoskodnak

Az MCC-s diákprojektből kiinduló misszió a kórházban magukra hagyott csecsemőknek nyújtott szeretetteljes gondoskodás mellett sokat tesz az örökbefogadás és a nevelőszülőség társadalmi elfogadottságáért is. Ezt a projektet Ember Márk karolta fel, a színész választotta be az általa patronált kezdeményezések sorába, és négy másik mellett juttatta a döntőbe.

A díjat átvevő diákok elmondták, hogy megtiszteltetés számukra ez az elismerés, amely azokról szól, akiknek eddig nem volt hangjuk, és akikről ők gondoskodnak.

Tovább bővülhet a projekt a Highlights of Hungary-nek köszönhetően

Az Örökké Haza olyan közösséget teremtett az elmúlt években Szegeden és Baján, amelyben összefonódik az egyetemi hallgatók elkötelezettsége és a klinikai dolgozók áldozatos munkája annak érdekében, hogy a legvédtelenebb, kórházban hagyott csecsemők is megkaphassák azt a szeretetet és gondoskodást, amelyre minden kisbabának szüksége van.

Az MCC, az SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Szegedi Tudományegyetem között ennek érdekében hosszú távú szakmai együttműködés született, amelyet most országos szinten is elismertek. A tervek szerint a projektet – éppen a Highlights of Hungarynek köszönhető népszerűséget meglovagolva – hamarosan további városokra is kiterjesztik.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

