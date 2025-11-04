Bővül az ingyenes jogsiszerzés Szegeden – már a vezetési órák is ingyenesek, de nem mindenkinek

Új lendületet kaphat az ingyenes jogosítvány program, hiszen immár nemcsak az elméleti, de a gyakorlati képzés is ingyenes lesz a gyermekvédelmi hálózatban élő fiatalok számára – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszer a legutóbbi kormányinfón. A változás komoly segítséget jelenthet azoknak a fiataloknak, akik eddig anyagi okok miatt nem tudták elkezdeni vagy befejezni a jogosítványuk megszerzését. Mutatjuk, mennyire sikeres az eddigi ingyenes jogosítványszerzés Szegeden.

Bővült az ingyenes jogosítványszerzés Szegeden is. Fotó: Shutterstock

Bővül az ingyenes jogosítványszerzés Szegeden is

A program fokozatosan bővül a tavalyi indulása óta. Eredetileg csak a KRESZ-és egészségügyi tanfolyamok voltak ingyenesek, ám mostantól a gyakorlati oktatás is bekerül a támogatott elemek közé. A kísérleti (pilot) programot a honvédség szolnoki állományában lévő gépjármű szakoktatók végzik, az eddigi hírek szerint 20-23 oktatóval és körülbelül 30 Suzuki Vitarával.

Több százezer forintos spórolás

Az ingyenes jogsi lehetőség már Szegeden is elérhető, javában tart a program. A bővítéssel már hamarosan a gyakorlati képzés is díjmentes lesz a gyermekvédelmi hálózatban élő fiatalok számára. Még augusztusban számoltunk be arról, hogy több középiskolás is megkezdte az ingyenes elméleti tanfolyamot. Egy általunk megkérdezett szegedi középiskolás szerint, aki éppen ekkor kezdte meg első vezetési óráját, a lehetőség nemcsak a diákoknak előnyös, de anyagi szempontból is könnyebbséget jelent a szülőknek. A program ugyanis eddig több tízezer forintot spórolt meg a fiataloknak, a gyakorlati órák ingyenessé válása pedig további 250-300 ezer forintos megtakarítást is jelenthet. A B kategóriás jogosítvány megszerzése jelenleg majdnem félmillió forintba is kerülhet, különösen akkor, ha egy tanulónak további plusz órákra is szüksége van.