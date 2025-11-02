Novembertől automatikusan visszakapja a helyjegy árát a MÁV-nál

November 1-től már nemcsak a késéseknél, hanem a kimaradt vasúti szerelvények esetében is automatikus visszatérítik a helyjegy árát – tette közzé közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. A jegyek visszatérítése részben kompenzálni tudja az utasokat ért kellemetlenségeket.

Az online vett jegyek visszatérítése 72 órán belül automatikusan végbemegy.. Fotó: csikiphoto

A Dunakeszi Járműjavító kényszerű leállása miatt a MÁV-csoport nehéz helyzetbe került, hiszen így a vasúti kocsik karbantartása lelassult, emiatt hamar kimerül az a tartalékflotta, amelyből a hirtelen műszaki meghibásodás vagy baleset miatt kivont vasúti kocsikat eddig pótolni tudták.

Jegyek visszatérítése

Emiatt előfordulhat olyan eset, hogy hiába vált valaki helyjegyet, az az adott kocsi nem található a szerelvényben. Aki ezzel a helyzettel szembesül, és online felületen vagy applikációban vette a jegyet meg, az 72 órán belül automatikusan visszakapja a helyjegy árát – tájékoztatott a vezérigazgató.

A papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatainkon keresztül lehetséges.