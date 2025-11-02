1 órája
Novembertől automatikusan visszakapja a helyjegy árát a MÁV-nál
November 1-től a MÁV-csoport automatikusan visszatéríti a helyjegy árát a kimaradt vasúti szerelvények esetében is. A jegyek visszatérítése minden online felületen vagy applikációban vásárolt jegy esetén 72 órán belül megtörténik.
November 1-től már nemcsak a késéseknél, hanem a kimaradt vasúti szerelvények esetében is automatikus visszatérítik a helyjegy árát – tette közzé közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. A jegyek visszatérítése részben kompenzálni tudja az utasokat ért kellemetlenségeket.
A Dunakeszi Járműjavító kényszerű leállása miatt a MÁV-csoport nehéz helyzetbe került, hiszen így a vasúti kocsik karbantartása lelassult, emiatt hamar kimerül az a tartalékflotta, amelyből a hirtelen műszaki meghibásodás vagy baleset miatt kivont vasúti kocsikat eddig pótolni tudták.
Jegyek visszatérítése
Emiatt előfordulhat olyan eset, hogy hiába vált valaki helyjegyet, az az adott kocsi nem található a szerelvényben. Aki ezzel a helyzettel szembesül, és online felületen vagy applikációban vette a jegyet meg, az 72 órán belül automatikusan visszakapja a helyjegy árát – tájékoztatott a vezérigazgató.
A papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatainkon keresztül lehetséges.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Nem lassít a listavezető, újabb idegenbeli győzelmet aratott a Csongrád
A gyerekek is veszélyben lehetnek: mérgező edények kerültek két ismert bolt polcaira