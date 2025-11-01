1 órája
Jön az EU-s jogosítványreform: digitális engedély, szigorúbb vizsgák és új korhatár
Az Európai Parlament megszavazta a jogosítványszerzésre és a járművezetői képzési rendszerre vonatkozó átfogó reformokat. A jogosítványreform célja a közúti közlekedés biztonságosabbá tétele.
A jogosítványreform központi eleme, hogy a jövőben a képzések és a vizsgák során kiemelt figyelmet kapnak a közlekedési kockázatok. Különös hangsúlyt fektetnek a leginkább veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatos szituációkra: a gyalogosokra, a gyermekekre, a kerékpárosokra és más, sérülékeny csoportokra. Ezzel az a cél, hogy az új vezetők sokkal tudatosabban és elővigyázatosabban vegyenek részt a forgalomban.
Jogosítványreform az EU-ban
Az Európai Parlament célja, hogy korszerűsítse a vezetői engedélyekre vonatkozó szabályokat, és hozzájáruljon a közlekedésbiztonság javításához – különösen annak fényében, hogy az EU-n belül évente mintegy 20 000 ember hal meg közúti balesetben.
Főbb újdonságok és változások
- A személygépkocsi- és motorkerékpár-kategóriákra vonatkozó vezetői engedélyek érvényessége 15 év lesz.
- Az uniós tagállamoknak lehetőségük lesz ezt az érvényességi időt 10 évre csökkenteni, ha az engedély személyazonosító funkciót is betölt (például országon belüli igazolványként).
- Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetői engedélyek esetén az érvényesség csak 5 év lesz.
- Az 65 év felettiek esetében az engedély érvényességi ideje rövidebb lehet, hogy gyakoribb orvosi vizsgálatok, egészségügyi ellenőrzések, illetve KRESZ-ismeretek bővítése is kötelezővé válhasson.
- A jogosítvány hosszabbításakor nemcsak látásvizsgálat lesz, hanem a szív- és érrendszer állapotát is felmérhetik.
- Egyes esetekben (például személygépkocsira vagy motorkerékpárra) az orvosi vizsgálatot önértékelési formanyomtatvány vagy más, nemzeti szinten kidolgozott módszer válthatja ki.
Fiatal sofőrök, új szabályok
- Az új szabályozás minimum két év próbaidőt vezet be a kezdő járművezetők esetében.
- Ebben a próbaidőszakban szigorúbb feltételek érvényesek: például súlyosabb következményekkel járó szankciók, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezetnének, vagy ha nem használják a biztonsági övet / gyerekülést.
- A 17 évesek számára lehetővé válik B kategóriás engedély igénylése, de 18 éves korukig csak egy tapasztalt járművezető kíséretében vezethetnek.
Korhatárcsökkentés a hivatásosoknak
A hivatásos gépjárművezetők iránti munkaerőhiány enyhítése érdekében az EU lépéseket tesz a belépési korhatárok csökkentésére a szakmai jogosítványok esetében. Tehergépkocsi (C kategória) esetében a jogosítvány 18 éves kortól megszerezhetővé válik, amennyiben a jelölt rendelkezik szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Ezzel a módosítással a fiatalabbak hamarabb beléphetnek a fuvarozói szakmába. Autóbuszvezetőnél az alsó korhatár 21 évre csökken.
Búcsú a plasztiktól? Jön a digitális jogosítvány
Az új szabályok értelmében a digitális vezetői engedély fokozatosan az EU elsődleges jogosítványformájává válhat, ami jelentős lépés a bürokrácia csökkentése és a modernizáció felé. Bár a digitális engedély a jövő, a járművezetők továbbra is kérhetnek hagyományos fizikai (plasztik) kártyát, ha nem akarnak digitális változatot használni. A kiállítási idő általános esetben maximum három hét lehet.
Vége a kibúvóknak: szigorúbb eltiltások
A közlekedésbiztonság egyik kulcseleme a súlyos szabálysértések szankcionálása. A reform kulcsfontosságú változása a vezetéstől való eltiltás határokon átnyúló végrehajtása. Ha valakit egy EU-s tagállamban eltiltanak a vezetéstől ezt az információt az érintett országoknak haladéktalanul továbbítaniuk kell a jogosítványt kiadó tagállamnak is. Így elkerülhető, hogy az eltiltott sofőrök visszaéljenek a rendszerrel, és az Unió más országaiban továbbra is vezethessenek.
Határidők és bevezetés
Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetés utáni 20. napon lépnek hatályba. A tagállamoknak ezt követően három évük van arra, hogy a jogszabályokat nemzeti szinten átültessék, és további egy évük a végrehajtási felkészülésre. Az új EU-szabályozás célja, hogy egységesebb, korszerűbb, átláthatóbb és biztonságosabb rendszert hozzon létre a vezetői engedélyek tekintetében az Unió egészében, fokozatos és rugalmas bevezetés mellett.
