Jön az EU-s jogosítványreform: digitális engedély, szigorúbb vizsgák és új korhatár

A jogosítványreform központi eleme, hogy a jövőben a képzések és a vizsgák során kiemelt figyelmet kapnak a közlekedési kockázatok. Különös hangsúlyt fektetnek a leginkább veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatos szituációkra: a gyalogosokra, a gyermekekre, a kerékpárosokra és más, sérülékeny csoportokra. Ezzel az a cél, hogy az új vezetők sokkal tudatosabban és elővigyázatosabban vegyenek részt a forgalomban.

Az Európai Parlament által elfogadott jogosítványreform modernizálja az uniós közlekedésbiztonsági szabályokat. Fotó: Shutterstock

Jogosítványreform az EU-ban

Az Európai Parlament célja, hogy korszerűsítse a vezetői engedélyekre vonatkozó szabályokat, és hozzájáruljon a közlekedésbiztonság javításához – különösen annak fényében, hogy az EU-n belül évente mintegy 20 000 ember hal meg közúti balesetben.

Főbb újdonságok és változások

A személygépkocsi- és motorkerékpár-kategóriákra vonatkozó vezetői engedélyek érvényessége 15 év lesz.

Az uniós tagállamoknak lehetőségük lesz ezt az érvényességi időt 10 évre csökkenteni, ha az engedély személyazonosító funkciót is betölt (például országon belüli igazolványként).

Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetői engedélyek esetén az érvényesség csak 5 év lesz.

Az 65 év felettiek esetében az engedély érvényességi ideje rövidebb lehet, hogy gyakoribb orvosi vizsgálatok, egészségügyi ellenőrzések, illetve KRESZ-ismeretek bővítése is kötelezővé válhasson.

A jogosítvány hosszabbításakor nemcsak látásvizsgálat lesz, hanem a szív- és érrendszer állapotát is felmérhetik.

Egyes esetekben (például személygépkocsira vagy motorkerékpárra) az orvosi vizsgálatot önértékelési formanyomtatvány vagy más, nemzeti szinten kidolgozott módszer válthatja ki.

Fiatal sofőrök, új szabályok

Az új szabályozás minimum két év próbaidőt vezet be a kezdő járművezetők esetében.

Ebben a próbaidőszakban szigorúbb feltételek érvényesek: például súlyosabb következményekkel járó szankciók, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezetnének, vagy ha nem használják a biztonsági övet / gyerekülést.

A 17 évesek számára lehetővé válik B kategóriás engedély igénylése, de 18 éves korukig csak egy tapasztalt járművezető kíséretében vezethetnek.

Korhatárcsökkentés a hivatásosoknak

A hivatásos gépjárművezetők iránti munkaerőhiány enyhítése érdekében az EU lépéseket tesz a belépési korhatárok csökkentésére a szakmai jogosítványok esetében. Tehergépkocsi (C kategória) esetében a jogosítvány 18 éves kortól megszerezhetővé válik, amennyiben a jelölt rendelkezik szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Ezzel a módosítással a fiatalabbak hamarabb beléphetnek a fuvarozói szakmába. Autóbuszvezetőnél az alsó korhatár 21 évre csökken.