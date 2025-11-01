november 1., szombat

Marianna névnap

+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Jön az EU-s jogosítványreform: digitális engedély, szigorúbb vizsgák és új korhatár

Címkék#Európai Unió#jogosítvány#új szabályok

Az Európai Parlament megszavazta a jogosítványszerzésre és a járművezetői képzési rendszerre vonatkozó átfogó reformokat. A jogosítványreform célja a közúti közlekedés biztonságosabbá tétele.

Delmagyar.hu

jogosítványreform központi eleme, hogy a jövőben a képzések és a vizsgák során kiemelt figyelmet kapnak a közlekedési kockázatok. Különös hangsúlyt fektetnek a leginkább veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatos szituációkra: a gyalogosokra, a gyermekekre, a kerékpárosokra és más, sérülékeny csoportokra. Ezzel az a cél, hogy az új vezetők sokkal tudatosabban és elővigyázatosabban vegyenek részt a forgalomban.

Férfi mutatja a jogosítványát a jogosítványreform előtt.
Az Európai Parlament által elfogadott jogosítványreform modernizálja az uniós közlekedésbiztonsági szabályokat. Fotó: Shutterstock

Jogosítványreform az EU-ban

Az Európai Parlament célja, hogy korszerűsítse a vezetői engedélyekre vonatkozó szabályokat, és hozzájáruljon a közlekedésbiztonság javításához – különösen annak fényében, hogy az EU-n belül évente mintegy 20 000 ember hal meg közúti balesetben. 

Főbb újdonságok és változások

  • A személygépkocsi- és motorkerékpár-kategóriákra vonatkozó vezetői engedélyek érvényessége 15 év lesz.
  • Az uniós tagállamoknak lehetőségük lesz ezt az érvényességi időt 10 évre csökkenteni, ha az engedély személyazonosító funkciót is betölt (például országon belüli igazolványként).
  • Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetői engedélyek esetén az érvényesség csak 5 év lesz.
  • Az 65 év felettiek esetében az engedély érvényességi ideje rövidebb lehet, hogy gyakoribb orvosi vizsgálatok, egészségügyi ellenőrzések, illetve KRESZ-ismeretek bővítése is kötelezővé válhasson.
  • A jogosítvány hosszabbításakor nemcsak látásvizsgálat lesz, hanem a szív- és érrendszer állapotát is felmérhetik.
  • Egyes esetekben (például személygépkocsira vagy motorkerékpárra) az orvosi vizsgálatot önértékelési formanyomtatvány vagy más, nemzeti szinten kidolgozott módszer válthatja ki.

Fiatal sofőrök, új szabályok

  • Az új szabályozás minimum két év próbaidőt vezet be a kezdő járművezetők esetében.
  • Ebben a próbaidőszakban szigorúbb feltételek érvényesek: például súlyosabb következményekkel járó szankciók, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezetnének, vagy ha nem használják a biztonsági övet / gyerekülést.
  • A 17 évesek számára lehetővé válik B kategóriás engedély igénylése, de 18 éves korukig csak egy tapasztalt járművezető kíséretében vezethetnek.

Korhatárcsökkentés a hivatásosoknak

A hivatásos gépjárművezetők iránti munkaerőhiány enyhítése érdekében az EU lépéseket tesz a belépési korhatárok csökkentésére a szakmai jogosítványok esetében. Tehergépkocsi (C kategória) esetében a jogosítvány 18 éves kortól megszerezhetővé válik, amennyiben a jelölt rendelkezik szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Ezzel a módosítással a fiatalabbak hamarabb beléphetnek a fuvarozói szakmába. Autóbuszvezetőnél az alsó korhatár 21 évre csökken.

Búcsú a plasztiktól? Jön a digitális jogosítvány

Az új szabályok értelmében a digitális vezetői engedély fokozatosan az EU elsődleges jogosítványformájává válhat, ami jelentős lépés a bürokrácia csökkentése és a modernizáció felé. Bár a digitális engedély a jövő, a járművezetők továbbra is kérhetnek hagyományos fizikai (plasztik) kártyát, ha nem akarnak digitális változatot használni. A kiállítási idő általános esetben maximum három hét lehet.

Vége a kibúvóknak: szigorúbb eltiltások

A közlekedésbiztonság egyik kulcseleme a súlyos szabálysértések szankcionálása. A reform kulcsfontosságú változása a vezetéstől való eltiltás határokon átnyúló végrehajtása. Ha valakit egy EU-s tagállamban eltiltanak a vezetéstől ezt az információt az érintett országoknak haladéktalanul továbbítaniuk kell a jogosítványt kiadó tagállamnak is. Így elkerülhető, hogy az eltiltott sofőrök visszaéljenek a rendszerrel, és az Unió más országaiban továbbra is vezethessenek.

Határidők és bevezetés

Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetés utáni 20. napon lépnek hatályba. A tagállamoknak ezt követően három évük van arra, hogy a jogszabályokat nemzeti szinten átültessék, és további egy évük a végrehajtási felkészülésre. Az új EU-szabályozás célja, hogy egységesebb, korszerűbb, átláthatóbb és biztonságosabb rendszert hozzon létre a vezetői engedélyek tekintetében az Unió egészében, fokozatos és rugalmas bevezetés mellett.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu