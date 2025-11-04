2 órája
Drámai részletek derültek ki a halálos baleset körülményeiről
Összegyűjtöttük a nap legfontosabb történéseit. Nem kell aggódni idén sem a karácsonyi hal miatt, és drámai részletek a halálos balesetről.
Jó hír a vásárlóknak, nem kell aggódni idén sem: lesz bőséggel hal az ünnepi asztalokon. A karácsonyi hal ára a MA-HAL szerint nem emelkedik, a ponty továbbra is megfizethető marad. A szegedi halgazdaságnál is ugyanannyi a hal mint tavaly. A hazai termelők már gőzerővel dolgoznak, hogy minden család friss magyar halhoz jusson.
Idén sem maradunk hal nélkül, sőt az ára is annyi mint tavaly
Karácsonyi hal ügyben mindenki nyugodjon meg! Idén is lesz friss ponty, harcsa és busa, a boltok polcain pedig nem várható árrobbanás, így a magyar halrajongók nyugodtan készülhetnek az ünnepekre.
Botrány az ásotthalmi batátaüzem körül, egymásnak esett az ellenzék és a polgármester
Mi a helyzet a 2021 decemberében megnyílt üzemmel? Újra reflektorfényben az ásotthalmi batátaüzem? Az ellenzék és a polgármester között éles vita bontakozott ki a működés körül még az önkormányzati választások előtt. Végül megkértük Papp Renátát, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Szerinte az üzem jövője biztosított, és új projektek vannak előkészületben.
Ketten haltak meg a balesetben, újabb áldozatot követelt az M43-as – FOTÓK
Korábban beszámoltunk róla, hogy halálos baleset történt az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán, Maroslele térségében.
Nem díszlet: igazi börtöncella létesült a szegedi iskolában – galériával, videóval
Élethű környezetben gyakorolhatnak mostantól a Csonka iskola rendészet szakos diákjai. A kedden átadott mintazárka pont olyan, mint a Csillagbörtön fogdái.
Nyomozás: Vizsgálják, tényleg meztelenül és tízesével szállították-e a halottakat puttonyos kocsiban
Súlyos állítások hangzottak el egy Csongrád-Csanád vármegyei temetkezési szolgáltató néhány hónappal ezelőtti közgyűlésén, amelyről a nyáron kiszivárgott egy hangfelvétel. A felvételen egy hozzászóló azt állította, hogy egy temetkezési cég tízesével, meztelenül, puttonyos kocsiban viszi hamvasztásra az elhunytakat – ami, ha valóban így történt, súlyos kegyeletsértésnek számít.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A szuperhold mindent felkavar: három jegy sorsa gyökeresen megváltozik