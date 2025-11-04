Drámai részletek derültek ki a halálos baleset körülményeiről

Jó hír a vásárlóknak, nem kell aggódni idén sem: lesz bőséggel hal az ünnepi asztalokon. A karácsonyi hal ára a MA-HAL szerint nem emelkedik, a ponty továbbra is megfizethető marad. A szegedi halgazdaságnál is ugyanannyi a hal mint tavaly. A hazai termelők már gőzerővel dolgoznak, hogy minden család friss magyar halhoz jusson.

Karácsonyi hal a Szegedfish Kft.-nél. Az árak nem változtak tavaly óta. Archív Fotó: Fotó: Karnok Csaba



Idén sem maradunk hal nélkül, sőt az ára is annyi mint tavaly

Karácsonyi hal ügyben mindenki nyugodjon meg! Idén is lesz friss ponty, harcsa és busa, a boltok polcain pedig nem várható árrobbanás, így a magyar halrajongók nyugodtan készülhetnek az ünnepekre.

