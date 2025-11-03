2 órája
Kerítést építenél? Komoly bírságot kockáztatsz, ha nem ismered a szabályokat
Mutatjuk, mit érdemes tudni, mielőtt bárki belevágna egy látszólag egyszerű, de annál szabályozottabb projektbe.
A kerítésépítés elsőre egyszerű feladatnak tűnik, ám a valóságban komoly fejtörést okozhat. Nemcsak az országos, hanem a helyi építési szabályok is meghatározzák, hogyan és milyen feltételekkel lehet kerítést építeni. Egy rossz döntés akár építésügyi bírsághoz is vezethet.
A kerítésépítést országos és helyi előírások szabályozzák
A kerítés megjelenését, anyagát, magasságát és elhelyezését az országos építési követelmények mellett az önkormányzati rendeletek is rögzítik. Általános építési engedély a legtöbb esetben nem szükséges, ám településképi bejelentésre vagy helyi önkormányzati engedélyre sor kerülhet, főleg ha a kerítés közterülettel határos, műemléki környezetben épül, vagy a településképet érinti.
A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet – amely az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló új szabályozás része – kimondja:
„A kerítés a telek területét a közterülettől, a telek közhasználat céljára átadott területétől, illetve a szomszédos telkek területétől vagy a telek különböző rendeltetésű vagy használatú részeit térben elválasztó, lehatároló építmény.”
A rendelet előírásai 2025. július 1-jétől lesznek kötelezően alkalmazandók, addig a korábbi OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szabályai maradnak hatályban.
Szomszédos telek esetén közös felelősség
Ha a kerítés a telekhatáron épül, a szomszédnak is beleszólása van. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 5:24. § szerint a határon álló kerítés használatára mindkét tulajdonos közösen jogosult, és a fenntartásával járó költségek is megoszlanak.
Ez azt jelenti, hogy a kerítés lebontásához, áthelyezéséhez vagy jelentős átalakításához a szomszéd hozzájárulása is szükséges.
Közterülettel határos kerítés: szigorúbb előírások
A 280/2024-es rendelet és a helyi szabályozások alapján a közterülettel határos kerítések esetében szigorúbb követelmények érvényesek. A kapuk nem nyílhatnak a járdára vagy az útra, és a kerítésnek teljes egészében a saját telken belül kell állnia. Tilos a közterületre történő bármilyen „rányúlás” – például oszlop vagy díszítés formájában –, mivel ez közterület-használati szabálysértésnek minősülhet.
Szegeden külön rendelet szabályozza
Szegeden a kerítésépítésekre a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete vonatkozik. Ez a rendelet a város településképi követelményeit rögzíti, és kimondja, hogy bizonyos városrészekben (különösen belvárosi vagy műemléki területeken) a kerítések anyaga, színe és áttörtsége korlátozott lehet.
A pontos követelményeket minden esetben az építési osztály vagy a főépítész tudja megadni.
A legbiztosabb lépés: előzetes egyeztetés
A kerítés megépítése előtt érdemes felkeresni az illetékes önkormányzati hivatalt, és tájékozódni a hatályos szabályokról. Ha a kerítés telekhatáron áll, a szomszéd bevonása kötelező lehet. Ha közterülettel érintkezik, akkor településképi bejelentés vagy engedélyezés is szükséges lehet.
Ezek figyelmen kívül hagyása építésügyi bírságot vonhat maga után, amely több százezer forint is lehet.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Egy szentesi orvos csodaszerként hirdette az engedély nélküli injekciót – videóval
Ez nem személyes használatra volt! Közel húszezer szál cigarettát találtak az autójukban
Szegedi hírek
- A kemény hideggel szemben is foggal-körömmel védik Gáspárt, a panelkakast
- Újabb csapás a dióra: a dióburokfúró légy után idén más miatt pusztulnak a fák
- Ne etesd őket csak úgy! Nagyobb kárt okozol, mint gondolod
- Kapu Tibor mellett két egyetemistát is díjaztak a Highlights of Hungary gálán
- A Délvidéki Ház nagyszabású eseménynek ad otthont, újabb fotókiállítás Szegeden