november 3., hétfő

Győző névnap

15°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Kerítést építenél? Komoly bírságot kockáztatsz, ha nem ismered a szabályokat

Címkék#előírás#építkezés#bírság#kerítés

Mutatjuk, mit érdemes tudni, mielőtt bárki belevágna egy látszólag egyszerű, de annál szabályozottabb projektbe.

Kis Zoltán

A kerítésépítés elsőre egyszerű feladatnak tűnik, ám a valóságban komoly fejtörést okozhat. Nemcsak az országos, hanem a helyi építési szabályok is meghatározzák, hogyan és milyen feltételekkel lehet kerítést építeni. Egy rossz döntés akár építésügyi bírsághoz is vezethet.

Kerítésépítés a magasból, egy férfi fából kerítést épít
A kerítésépítés nem gyerekjáték, ha nem tartjuk be a szabályokat, akár komoly bírságot is kaphatunk. Fotó: illusztráció

A kerítésépítést országos és helyi előírások szabályozzák

A kerítés megjelenését, anyagát, magasságát és elhelyezését az országos építési követelmények mellett az önkormányzati rendeletek is rögzítik. Általános építési engedély a legtöbb esetben nem szükséges, ám településképi bejelentésre vagy helyi önkormányzati engedélyre sor kerülhet, főleg ha a kerítés közterülettel határos, műemléki környezetben épül, vagy a településképet érinti.

A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet – amely az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló új szabályozás része – kimondja:

„A kerítés a telek területét a közterülettől, a telek közhasználat céljára átadott területétől, illetve a szomszédos telkek területétől vagy a telek különböző rendeltetésű vagy használatú részeit térben elválasztó, lehatároló építmény.”

A rendelet előírásai 2025. július 1-jétől lesznek kötelezően alkalmazandók, addig a korábbi OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szabályai maradnak hatályban.

Szomszédos telek esetén közös felelősség

Ha a kerítés a telekhatáron épül, a szomszédnak is beleszólása van. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 5:24. § szerint a határon álló kerítés használatára mindkét tulajdonos közösen jogosult, és a fenntartásával járó költségek is megoszlanak.

Ez azt jelenti, hogy a kerítés lebontásához, áthelyezéséhez vagy jelentős átalakításához a szomszéd hozzájárulása is szükséges.

Közterülettel határos kerítés: szigorúbb előírások

A 280/2024-es rendelet és a helyi szabályozások alapján a közterülettel határos kerítések esetében szigorúbb követelmények érvényesek. A kapuk nem nyílhatnak a járdára vagy az útra, és a kerítésnek teljes egészében a saját telken belül kell állnia. Tilos a közterületre történő bármilyen „rányúlás” – például oszlop vagy díszítés formájában –, mivel ez közterület-használati szabálysértésnek minősülhet.

Szegeden külön rendelet szabályozza

Szegeden a kerítésépítésekre a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete vonatkozik. Ez a rendelet a város településképi követelményeit rögzíti, és kimondja, hogy bizonyos városrészekben (különösen belvárosi vagy műemléki területeken) a kerítések anyaga, színe és áttörtsége korlátozott lehet.

A pontos követelményeket minden esetben az építési osztály vagy a főépítész tudja megadni.

A legbiztosabb lépés: előzetes egyeztetés

A kerítés megépítése előtt érdemes felkeresni az illetékes önkormányzati hivatalt, és tájékozódni a hatályos szabályokról. Ha a kerítés telekhatáron áll, a szomszéd bevonása kötelező lehet. Ha közterülettel érintkezik, akkor településképi bejelentés vagy engedélyezés is szükséges lehet.

Ezek figyelmen kívül hagyása építésügyi bírságot vonhat maga után, amely több százezer forint is lehet.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu