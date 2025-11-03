Kerítést építenél? Komoly bírságot kockáztatsz, ha nem ismered a szabályokat

A kerítésépítés elsőre egyszerű feladatnak tűnik, ám a valóságban komoly fejtörést okozhat. Nemcsak az országos, hanem a helyi építési szabályok is meghatározzák, hogyan és milyen feltételekkel lehet kerítést építeni. Egy rossz döntés akár építésügyi bírsághoz is vezethet.

A kerítésépítés nem gyerekjáték, ha nem tartjuk be a szabályokat, akár komoly bírságot is kaphatunk. Fotó: illusztráció

A kerítésépítést országos és helyi előírások szabályozzák

A kerítés megjelenését, anyagát, magasságát és elhelyezését az országos építési követelmények mellett az önkormányzati rendeletek is rögzítik. Általános építési engedély a legtöbb esetben nem szükséges, ám településképi bejelentésre vagy helyi önkormányzati engedélyre sor kerülhet, főleg ha a kerítés közterülettel határos, műemléki környezetben épül, vagy a településképet érinti.

A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet – amely az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló új szabályozás része – kimondja:

„A kerítés a telek területét a közterülettől, a telek közhasználat céljára átadott területétől, illetve a szomszédos telkek területétől vagy a telek különböző rendeltetésű vagy használatú részeit térben elválasztó, lehatároló építmény.”

A rendelet előírásai 2025. július 1-jétől lesznek kötelezően alkalmazandók, addig a korábbi OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szabályai maradnak hatályban.

Szomszédos telek esetén közös felelősség

Ha a kerítés a telekhatáron épül, a szomszédnak is beleszólása van. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 5:24. § szerint a határon álló kerítés használatára mindkét tulajdonos közösen jogosult, és a fenntartásával járó költségek is megoszlanak.

Ez azt jelenti, hogy a kerítés lebontásához, áthelyezéséhez vagy jelentős átalakításához a szomszéd hozzájárulása is szükséges.

Közterülettel határos kerítés: szigorúbb előírások

A 280/2024-es rendelet és a helyi szabályozások alapján a közterülettel határos kerítések esetében szigorúbb követelmények érvényesek. A kapuk nem nyílhatnak a járdára vagy az útra, és a kerítésnek teljes egészében a saját telken belül kell állnia. Tilos a közterületre történő bármilyen „rányúlás” – például oszlop vagy díszítés formájában –, mivel ez közterület-használati szabálysértésnek minősülhet.