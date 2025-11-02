40 perce
Kopasz Márta emlékplakettjét avatták Szegeden a 114. születésnapja alkalmából
Szeged első női díszpolgárának az életművét és emlékét ünnepelték Szegeden. Kopasz Márta emlékplakettjét 2025. október 26-án avatták fel a 114. születésnapja alkalmából. A művész gazdag pályafutása és díjai ma is inspirálják a hazai képzőművészetet.
Felavatták 2025. október 26-án, vasárnap Kopasz Márta festő és grafikusművész, Szeged díszpolgárának az emlékplakettjét a 114. születésnapja alkalmából.
A Fritz Mihály által alkotott plakettet Benyik György atya avatta fel a tarjáni Tátra téri templom kapuzatánál. Márta néni életútját az általa alapított Kisgrafika Barátok Kör Szegedi Csoport vezetője Rácz Mária ismertette.
Kopasz Márta élete
Kopasz Márta Szegeden született 1911-ben. Középiskolai tanulmányait a Szent Erzsébet Leánygimnáziumban végezte, majd kitüntetéssel diplomázott a Magyar Királyi Iparművészeti Főiskolán.
1938 és 1952 között visszatért Szegedre, ahol az egyetem bölcsészkarán grafikai lektorként dolgozott, miközben a művészettörténeti tanszékkel is együttműködött. Később a hajdani Szegedi Tanárképző Főiskolában, a Hámán Kató Általános Iskolában, az Ipari Szakközépiskolában, majd a Tömörkény István Gimnáziumban tanított.
Művészként számos társaság tagja volt, többek között a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségének, az Európai Exlibris Társaságnak, valamint a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének. Kiállításai Berlinben, Párizsban, Varsóban és Pekingben is szerepeltek. Munkásságát számos díjjal ismerték el, többek között Móra Ferenc-díjjal és József Attila emlékéremmel, és ő volt az első nő, akit Szeged díszpolgári címével tüntettek ki.
Kopasz Márta 2011-ben, közel százéves korában hunyt el, életműve és művészete azonban ma is élénken hat a szegedi és a hazai képzőművészeti életben.
