Elveszett tablók, újra felfedezett múlt – líbiai diákok tanultak Makón

– Akkoriban az iskola közelében, a mai Szent János tér és a Teleki László sarkán laktunk. Máig élénk gyerekkori emlékem, ahogy a Makón tanuló líbiai diákok szülei jönnek meglátogatni fiaikat, burnuszban, hófehér Mercedesekkel – mesélte Horváth Zoltán, a makói Galamb József Mezőgazdasági technikum igazgatója. Az, hogy a nyolcvanas években egy ideig az arab országból érkező fiatalok tanultak az iskola elődjében, sokaknak most a régi tablók ott zajló gyűjtése kapcsán jutott eszébe. A líbiai diákok tablói egyébkén az évtizedek során már elvesztek, fotók azonban előkerültek róluk.

A líbiai diákok egyik tablója. Fotó: Galamb József Mezőgazdasági Technikum

A líbiai diákok külön éltek, külön tanultak

Az igazgató azt mondta, úgy tudja, a sivatagi országból összesen 3 alkalommal érkezett tanulócsoport: 1982-ben, ’83-ban és ’85-ben. Kis létszámú társaságokról volt szó. Az oktatási intézmény akkoriban nem mezőgazdasági, hanem ipari profilú volt, ők pedig ezen belül híradástechnikát tanultak, mindegyik csapat három éven át. A helyi diákoktól külön oktatták őket, az iskola udvarán álló, máig líbiainak nevezett négy szintes épületben. Ez az épület egyébként még a második világháború előtt épült, amikor az épületegyüttesben tűzoltókiképző központ működött. Az akkoriban gyakorlatozásra használt épületet az ötvenes években raktárrá alakították. Az iskola 1954-ben költözött mai helyére, az udvari épületben pedig az arab diákok kedvéért létesítettek tantermeket létesítettek. És elkülönültek a tekintetben is, hogy nem diákotthonban, hanem bérelt lakásokban, illetve az akkori Korona szállóban laktak.

A zászlójuk elveszett, a meghívójuk megvan

A líbiai diákok egyes visszaemlékezések szerint a magyar nyelvet, a kultúrát nemigen ismerték, és idegen mentalitásukból adódóan olykor gond is volt velük, de valóságos színfoltjai voltak akkoriban a városnak. A hölgyek körében is népszerűek voltak. Megesett, hogy a hét végén taxival utaztak szórakozni a fővárosba.

Makói oktatásuk 1988-ban fejeződött be. Horváth Zoltán azt mondja, a makói Galamb-iskola Facebook-oldalának bejegyzéseit olykor lájkolják líbiaiak is, azaz alighanem egykori tanítványok, valódi kapcsolatuk azonban nincs velük. Egy egykori vezetőjük egyébként végül Makón maradt, és családot is alapított itt. A líbiai diákok egykori zászlóját sokáig őrizték az iskolában, de néhány éve elveszett. Megmaradt egy ballagási meghívójuk, néhány fotó róluk,illetve a tablóikról. Ez utóbbiak bekeretezve az elveszett tablók falán lesz látható.