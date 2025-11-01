november 1., szombat

Pacal helyett smoothie, drámai meccsek, vonatbaleset – Szeged hírei és a környék hírei

Címkék#Szeged#dóm óriáskerék#forradalom

A magyar konyha ízei lassan háttérbe szorulnak, miközben Szegeden és a környéken történnek a nap fontos eseményei: vonatbaleset Kisteleknél, drámai focimeccsek, temetői mécsesek és Pick Szeged-átigazolási pletykák.

Delmagyar.hu

Összeszedtük a mai nap legérdekesebb híreit. Ez történt Szegeden és a környező településeken. 

Magyar konyha ízei
A magyar konyha hagyományos ízei lassan háttérbe szorulnak. Fotó: Karnok Csaba

Pacal helyett smoothie: a 73 éves szegedi vendéglátós kimondta, hol romlott el a magyar konyha

A Z generáció smoothie-val és zabkásával indítja a napot, nem kolbásszal és szalonnával és pacalt, meg szalontüdőt sem esznek már. De miért nem? A klasszikus magyar konyha ízei lassan kikopnak a fiatalok étrendjéből. A vendéglátósok szerint ezzel egy nemzeti örökség is eltűnhet.

Embert gázolt a Napfény Intercity, hosszú órákra leállhat a forgalom a szegedi vonalon

Baleset történt Kisteleknél, egy embert ütött el a Szeged felé tartó Napfény Intercity. A vonatgázolás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Drámai meccs Deszken, három meccsen is villant a piros lap - fotók

Négy kiállítást is hozott a szombati játéknap. A gólgazdag tizenkettedik fordulóban megőrizte veretlenségét a Sándorfalva, az Algyő drámai körülmények között nyert Deszken, míg az alsóházi rangadót a Csongrád nyerte meg Szegeden. Ez történt a vármegyei futball élvonalában.

Mindenszentek estéjén a temetőkben mécsesek százai világítanak az üdvözült lelkeknek

Gyönyörű fénybe borultak szombat este a temetők. Mindenszentek ünnepén a keresztények az üdvözült lelkekre emlékeznek.

Őrült kapuskeringőbe keveredhet a Pick Szeged

Október utolsó estéje egy újabb átigazolási pletykával zárult. Dániából származó sajtóinformáció szerint szerződése lejárta előtt távozhat az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának kapusa, Tobias Thulin.

Oszlopos megoldás: megnéztük, mi okoz parkolási káoszt a Dugonics temető környékén

Eljött az év azon napja, amikor jelentősen megnő a temetők környéki autós forgalom. A Dugonics temető környékén augusztusban oszlopokkal zárták el a zöldterületet, így jóval kevesebb lett a parkolóhely. Halottak napján megnéztük, hogyan tudják letenni autóikat a környéken az emlékezni vágyók.



 

 

