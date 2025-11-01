50 perce
Pacal helyett smoothie: a 73 éves szegedi vendéglátós kimondta, hol romlott el a magyar konyha – videóval
A Z generáció smoothie-val és zabkásával indítja a napot, nem kolbásszal és szalonnával és pacalt, meg szalontüdőt sem esznek már. De miért nem? A klasszikus magyar konyha ízei lassan kikopnak a fiatalok étrendjéből. A vendéglátósok szerint ezzel egy nemzeti örökség is eltűnhet.
A konditermekben drága pénzen megvásárolt kollagén és fehérje helyett pacalt és marhapörköltet javasol a mai fiataloknak a szegedi vendéglátás egyik nagy öregje. – Megváltozott az ételkultúra – mondja Szabó László, a 73 éves vendéglátós, aki gyerekkora óta a szakmában él. Ő még abban a korban nőtt fel, amikor egy szalontüdőt órákig készítettek, és egy étterembe beülni eseménynek számított. Ma viszont – állítja – a gyorsaság, az ár és az egyszerűség diktálja a trendeket. Hogyan változik a magyar konyha?
Pacal helyett smoothie-t isznak
A Z generáció étkezési szokásai már egészen más világot tükröznek. A reggeli asztalnál nem kolbász és tojásillat, hanem zöld smoothie és zabkása várja őket. A pacal, kocsonya, szalontüdő vagy éppen a halászlé – vagyis a magyar konyha klasszikusai – sok fiatal számára „nehéz”, zsíros” vagy „macerás” ételek.
– Ma a fiatalok megveszik a kollagént a fitneszteremben, ahelyett, hogy ennének egy jó borjúlábat vagy pacalpörköltet, tele van vele! – mondja Szabó László nevetve, majd hozzáteszi: a vadételek, a természetes alapanyagok mind vegyszermentesek. De ezekhez idő és türelem kell, és ma az a legdrágább alapanyag.
Street food lett az új kultúra
A vendéglátós szerint nemcsak az ízlés, hanem az éttermi viselkedés is megváltozott. Régen egy vacsora program volt. Ma meg farmerban ülnek be, és gyorsan akarnak valamit enni. A rendszerváltás utáni gazdasági szemlélet is közrejátszott a fordulatban: egy hamburger vagy egy roston csirkemell salátával tíz perc alatt kész, míg egy szalontüdő négy óra munka. Az új generáció étkezési szokásait a praktikum vezérli: nincs idő, nincs kedv a főzéshez, és a hagyományos magyar fogásokhoz szükséges alapanyagok, technikák is kiveszőben vannak. A fiatalok számára a gasztronómia sokszor inkább „kötelesség”, mint öröm.
A magyar konyha: identitáskérdés
– Egy nemzetnek van gasztronómiája, irodalma, nyelve, építészete és mi hagyjuk, hogy a saját gasztronómiánk elsorvadjon – mondja Szabó. Az osztrákok megőrizték a konyhájukat, nálunk viszont sok ikonikus étel már csak emlék.
Pedig igény még van rá, legalábbis a vendéglátós ezt tapasztalja: – Két hete felhívott egy hölgy Gyomanedrődről, hogy az apukájának főzzünk szalontüdőt, mert sehol nem kapni. Megfőztük. Szóval van, aki még keresi a régi ízeket, csak sajnos egyre kevesebben– mondja.
Gasztrokultúra válaszúton
Miközben a fiatalok smoothie-t kevernek és zabkását kanalaznak, a régi ízek lassan emlékké válnak. A kérdés már nem az, hogy ki főz jobban, hanem hogy lesz-e még, aki egyáltalán megfőzi ezeket az ételeket.
