1 órája

Egy része már a víz martaléka lett, Szeged utolsó Maros-parti nyaralója

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit, információit. Ez a Maros-parti nyaraló leveszi a lábáról Önt is.

Delmagyar.hu

A Maros szegedi partszakaszán áll az egyik legrégebbi nyaraló. Egy része már a víz martaléka lett, de a házikó még kitart. Csónakból közelítettük meg a jó öreg viskót – megmutatjuk, milyen állapotban van a Maros-parti nyaraló Szegeden.

Maros-parti nyaraló
Maros-parti nyaraló Szegeden, amit csak vízről tudtunk megközelíteni. Van élet az üdülőtelep utolsó épületében. Fotó: DM. 

Elhagyatottnak tűnik, mégis van benne élet – ki lakhat az újszegedi Maros-part titokzatos nyaralójában?

Csak vízről közelíthető meg az a kis ház, amely a Maros egyik meredek partján áll Újszeged környékén. Bár egy része már a vízbe dőlt, mégis van élet a ház körül. A kötélre akasztott, vízbe eresztett vödör, a Maros felszínén úszó aknafedél és a fára fellógatott pihenőszék is erről árulkodik. Megnéztük, milyen állapotban van Szeged utolsó megmaradt Maros-parti nyaralója.

Fejfájással ébredt, és nem érti miért? A kisteleki tűzoltó elmagyarázza

Már javában tart a fűtési szezon, ilyenkor rejtett veszélyek leselkednek ránk. A szén-monoxid halálos ellenséggé válhat, ha nem vigyázunk, a végzetünket is okozhatja. A kisteleki önkéntes tűzoltók parancsnokával, Kácsor Péterrel arról beszélgettünk, mit kell tennünk ahhoz, hogy családi házunknál hatékonyan, biztonságosan tüzelhessünk.

Egy szál cigaretta 30 ezerbe kerülhet – egy városban már közterületen is megtiltották a dohányzást

Már bizonyos utcákban sem lehet cigizni Balatonfüred közterületén. A dohányzás korlátozása ebben a városban a legszigorúbb, de lehet, hogy másoknak is példa lesz majd.

Egy eldugott vásárhelyi zsákutca végén különleges élmények várnak egy kávézóban – galériával

Vásárhely szívében, a Zrínyi utca zsákutcai szakaszán, a kőfal mellett található egy sajátos élményhelyszín, egy különleges hangulatú hely. A Borsika Udvarban régiségek között, vagy éppen a nagy gonddal kialakított kertben lehet kávézni, sütizni, beszélgetni. S ha megtetszett az ódon fotel, karosszék, vagy dísztárgy, azt is megveheti a vendég, csakúgy, mint a székely és olasz különlegességeket.

Megtaláltuk a vármegye legolcsóbb lángosát, az árától leesett az állunk – galériával, videóval

Megdöbbentő árakkal találkoztunk, amikor egy Facebook-bejegyzésben szembejött velünk egy reggelizős ajánlat.  Minden bizonnyal a vármegye legolcsóbb lángosát találtuk meg Kübekházán, hiszen még a sajtos-tejfölöset is csupán 1200 forintért kínálták, egy simát pedig 700 forintért lehetett megvenni. Kíváncsiak voltunk, hogyan lehet ilyen olcsón kihozni ezt a népszerű ételt, így felkerekedtünk, és a vasárnapi reggelinket ebben a kis faluban fogyasztottuk el.

A vármegyében valószínűleg itt található a legolcsóbb lángos

Fotók: Karnok Csaba

