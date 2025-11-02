Egy része már a víz martaléka lett, Szeged utolsó Maros-parti nyaralója

A Maros szegedi partszakaszán áll az egyik legrégebbi nyaraló. Egy része már a víz martaléka lett, de a házikó még kitart. Csónakból közelítettük meg a jó öreg viskót – megmutatjuk, milyen állapotban van a Maros-parti nyaraló Szegeden.

Maros-parti nyaraló Szegeden, amit csak vízről tudtunk megközelíteni. Van élet az üdülőtelep utolsó épületében. Fotó: DM.

Elhagyatottnak tűnik, mégis van benne élet – ki lakhat az újszegedi Maros-part titokzatos nyaralójában?

Csak vízről közelíthető meg az a kis ház, amely a Maros egyik meredek partján áll Újszeged környékén. Bár egy része már a vízbe dőlt, mégis van élet a ház körül. A kötélre akasztott, vízbe eresztett vödör, a Maros felszínén úszó aknafedél és a fára fellógatott pihenőszék is erről árulkodik. Megnéztük, milyen állapotban van Szeged utolsó megmaradt Maros-parti nyaralója.

