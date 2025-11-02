Elhagyatottnak tűnik, mégis van benne élet – ki lakhat az újszegedi Maros-part titokzatos nyaralójában?

Csak vízről közelíthető meg az a kis ház, amely a Maros egyik meredek partján áll Újszeged környékén. Bár egy része már a vízbe dőlt, mégis van élet a ház körül. A kötélre akasztott, vízbe eresztett vödör, a Maros felszínén úszó aknafedél és a fára fellógatott pihenőszék is erről árulkodik. Megnéztük, milyen állapotban van Szeged utolsó megmaradt Maros-parti nyaralója.

Maros-parti nyaraló Szegeden, amit csak vízről tudtunk megközelíteni. Van élet az üdülőtelep utolsó épületében. Fotó: DM.

Maros-parti nyaraló Szegeden, a munkásőr üdülőtelep utolsó épülete

A festői, őszi színekben játszó Maros-part szinte egy domboldalra emlékeztet: a magas partfal elválasztja a vizet a szárazföldtől, így a ház felől szinte lehetetlen lejutni a folyóhoz. Mi is csak csónakkal tudtuk megközelíteni a rejtélyes otthont. Aki mégis megpróbál leereszkedni, annak bátorságra lesz szüksége – egy rossz mozdulat, és máris az alig 10 fokos, gyors sodrású Marosban találhatja magát. A meder egyes szakaszokon mindössze két méter mély, néhány méterrel odébb viszont már tizenhét métert is elérhet. Nem csoda, hogy a horgászok ritkán merészkednek erre.

A kisház lakója különös életet élhet, hiszen teljesen elzártan él, a környéken nincs másik ház. A korábbi épületeket a Maros lassú alámosása vitte el, ma már csak ez az egyetlen áll. Információink szerint az egykori munkásőr üdülőtelep utolsó megmaradt nyaralója ez, amely valaha egy egész sort alkotott a part mentén. Ma már csak néhány cölöp és elmosódott alapmaradvány emlékeztet a hajdani nyaralókra – a kis házikó azonban magányosan is kitart.

Az újszegedi és Maros-parti nyaraló lakója egy remete

A szegedi munkásőrök a Maros-part egyik legszebb helyén alakítottak ki maguknak gyakorló- és pihenőhelyet az ötvenes évek végén. Pár száz méterre a várostól, a hullámtérben húzták fel az első folyóparti bungalójukat. Egyes szóbeszédek szerint egy remete éli mindennapjait a vadregényes Maros-parton. Aki ugyan süket, de kedves személyiség, a horgászok már többször látták őt a ház körül tevékenykedni. Bár a fakunyhó első ránézésre elhagyatottnak tűnik, az állapotán mégis látni, hogy sokat jelent a lakója számára. Az elöregedett faanyag és a felújítások nyomai egyszerre alkotják a ház titokzatosságát. Körülötte az elburjánzott növényvilág, a vad és nyers természet vette át a hatalmat. A vízre eresztett vödör és a Maros felszínen úszó szennyvízelvezető aknafedele árulkodik arról, hogy itt bizony van élet. Az egyik helyi horgász csoportban többen is megjegyezték, hogy látták, amikor kötélre rögzített vödröt eresztett a vízbe, majd jól megmerítette azt.