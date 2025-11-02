november 2., vasárnap

Achilles névnap

12°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Elhagyatottnak tűnik, mégis van benne élet – ki lakhat az újszegedi Maros-part titokzatos nyaralójában?

Címkék#üdülőtelep#Szeged#Maros#nyaraló

A Maros szegedi partszakaszán áll az egyik legrégebbi nyaraló. Egy része már a víz martaléka lett, de a házikó még kitart. Csónakból közelítettük meg a jó öreg viskót – megmutatjuk, milyen állapotban van a Maros-parti nyaraló Szegeden.

Berecz Blanka

Csak vízről közelíthető meg az a kis ház, amely a Maros egyik meredek partján áll Újszeged környékén. Bár egy része már a vízbe dőlt, mégis van élet a ház körül. A kötélre akasztott, vízbe eresztett vödör, a Maros felszínén úszó aknafedél és a fára fellógatott pihenőszék is erről árulkodik. Megnéztük, milyen állapotban van Szeged utolsó megmaradt Maros-parti nyaralója.

Van élet ebben a Maros-parti nyaraló Szegeden
Maros-parti nyaraló Szegeden, amit csak vízről tudtunk megközelíteni. Van élet az üdülőtelep utolsó épületében. Fotó: DM. 

Maros-parti nyaraló Szegeden, a munkásőr üdülőtelep utolsó épülete

A festői, őszi színekben játszó Maros-part szinte egy domboldalra emlékeztet: a magas partfal elválasztja a vizet a szárazföldtől, így a ház felől szinte lehetetlen lejutni a folyóhoz. Mi is csak csónakkal tudtuk megközelíteni a rejtélyes otthont. Aki mégis megpróbál leereszkedni, annak bátorságra lesz szüksége – egy rossz mozdulat, és máris az alig 10 fokos, gyors sodrású Marosban találhatja magát. A meder egyes szakaszokon mindössze két méter mély, néhány méterrel odébb viszont már tizenhét métert is elérhet. Nem csoda, hogy a horgászok ritkán merészkednek erre.

A kisház lakója különös életet élhet, hiszen teljesen elzártan él, a környéken nincs másik ház. A korábbi épületeket a Maros lassú alámosása vitte el, ma már csak ez az egyetlen áll. Információink szerint az egykori munkásőr üdülőtelep utolsó megmaradt nyaralója ez, amely valaha egy egész sort alkotott a part mentén. Ma már csak néhány cölöp és elmosódott alapmaradvány emlékeztet a hajdani nyaralókra – a kis házikó azonban magányosan is kitart.

Az újszegedi és Maros-parti nyaraló lakója egy remete

A szegedi munkásőrök a Maros-part egyik legszebb helyén alakítottak ki maguknak gyakorló- és pihenőhelyet az ötvenes évek végén. Pár száz méterre a várostól, a hullámtérben húzták fel az első folyóparti bungalójukat. Egyes szóbeszédek szerint egy remete éli mindennapjait a vadregényes Maros-parton. Aki ugyan süket, de kedves személyiség, a horgászok már többször látták őt a ház körül tevékenykedni. Bár a fakunyhó első ránézésre elhagyatottnak tűnik, az állapotán mégis látni, hogy sokat jelent a lakója számára. Az elöregedett faanyag és a felújítások nyomai egyszerre alkotják a ház titokzatosságát. Körülötte az elburjánzott növényvilág, a vad és nyers természet vette át a hatalmat. A vízre eresztett vödör és a Maros felszínen úszó szennyvízelvezető aknafedele árulkodik arról, hogy itt bizony van élet. Az egyik helyi horgász csoportban többen is megjegyezték, hogy látták, amikor kötélre rögzített vödröt eresztett a vízbe, majd jól megmerítette azt. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu