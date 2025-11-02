november 2., vasárnap

Mérföldkőhöz érkezett az iskola, korszerű mezőgazdasági munkagépekkel tanulhatnak a Galamb tanulói

A makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum eszközparkja a napokban százmilliós értékben gyarapodott. A mezőgazdasági munkagépeket és felszereléseket az iskola tangazdaságában fogják a diákok gyakorlati képzés keretében használni. A fejlesztés apropóján beszélgettünk Horváth Zoltán igazgatóval.

Szabó Imre

A makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum 2013-ban lett kizárólag mezőgazdasági profilú oktatási intézmény. A vezetés és oktatói gárdája akkor elhatározta: ebben a kategóriában országosan is élvonalbeli, a diákoknak a lehető legkorszerűbb tudást nyújtó iskolává fejlesztik. Az útnak még nem értek a végére, de öles léptekkel haladnak felé. Az egyik fontos mérföldkő most az volt, hogy a Galamb százmilliós értékben kapott mezőgazdasági munkagépeket és felszereléseket.

mezőgazdasági munkagép
A mezőgazdasági munkagépek egyike a diákokkal. Fotó: Szabó Imre

A mezőgazdasági munkagépek sorsa

Ezeket az iskola tangazdaságában fogják a diákok gyakorlati képzés keretében használni, de külső érdeklődőknek is bemutatják. A fejlesztés apropóján a Délmagyarország podcast legújabb adásában Horváth Zoltán igazgató elmondta, mi mindenhez jutott most az intézmény és visszatekintettünk arra is, korábban milyen beruházásokkal korszerűsítették az iskola épületegyüttesét, a tangazdaságot és hogyan újult meg az oktatás, az itteni pedagógusok szemlélete.

