Mérföldkőhöz érkezett az iskola, korszerű mezőgazdasági munkagépekkel tanulhatnak a Galamb tanulói

A makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum 2013-ban lett kizárólag mezőgazdasági profilú oktatási intézmény. A vezetés és oktatói gárdája akkor elhatározta: ebben a kategóriában országosan is élvonalbeli, a diákoknak a lehető legkorszerűbb tudást nyújtó iskolává fejlesztik. Az útnak még nem értek a végére, de öles léptekkel haladnak felé. Az egyik fontos mérföldkő most az volt, hogy a Galamb százmilliós értékben kapott mezőgazdasági munkagépeket és felszereléseket.

A mezőgazdasági munkagépek egyike a diákokkal. Fotó: Szabó Imre

A mezőgazdasági munkagépek sorsa

Ezeket az iskola tangazdaságában fogják a diákok gyakorlati képzés keretében használni, de külső érdeklődőknek is bemutatják. A fejlesztés apropóján a Délmagyarország podcast legújabb adásában Horváth Zoltán igazgató elmondta, mi mindenhez jutott most az intézmény és visszatekintettünk arra is, korábban milyen beruházásokkal korszerűsítették az iskola épületegyüttesét, a tangazdaságot és hogyan újult meg az oktatás, az itteni pedagógusok szemlélete.