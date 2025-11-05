november 4., kedd

Meglepő fordulatot tartogat számunkra a holnapi időjárás

Címkék#napfény#levegő#Szeged

Milyen idő lesz holnap? Holnap Szegeden az időjárás számos meglepetést tartogat, a reggeli hűvös óráktól délutánig napos időszakok váltják egymást, így érdemes már kora reggel felkészülni az időjárás változásaira.

Munkatársunktól

Sokszor felmerül a kérdés: Milyen idő lesz holnap? Most válaszolunk! A nappali időjárás délelőtt hűvösen indul — az éjszaka folyamán 2–4 °C-ra hűl a levegő, és napkelte után is csak lassan emelkedik. Reggel még mintegy 4–7 °C-ra számíthatunk. Az ég részben napos, csapadék nem várható, a szél is csak mérsékelt.

Milyen idő lesz holnap Szegeden? Illusztráció: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap a napfény városában? 

Délutánra kitisztul az ég, és az időjárás intenzívebb napfényt hoz. A hőmérséklet akár 15 °C-ig is emelkedhet, így a legmelegebb időszakban már kényelmesen lehet aktívnak lenni. A szél továbbra is alacsony marad, felhőzet alig lesz.

Este ismét lehűlés kezdődik: a hőmérséklet fokozatosan 10 °C köré csökken, majd éjszaka akár 7–8 °C-ra is eshet vissza. Az ég továbbra is tiszta marad, csapadék nélkül. A következő napra nézve az időjárás alapvetően hasonló maradhat — nappal enyhe, esti órákban hűvös idővel.

Összességében kellemes, kissé hűvös őszi időre számíthatunk holnap Szegeden; nappal akár 15 °C-ig is felmelegedhet, de érdemes rétegesen öltözni az esti lehűlés miatt. Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan nincs érvényben riasztás.

