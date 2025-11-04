Nem díszlet: igazi börtöncella létesült a szegedi iskolában – galériával, videóval

Mintazárkát adtak át kedden a Szegedi SZC Csonka János Technikumban. Az élethű börtönrészlet segítségével a közszolgálati ágazaton tanuló diákok valósághű körülmények között, gyakorlatban is elsajátíthatják a tananyagot.

Az egyszemélyes mintazárka pont olyan, mint amilyen a szegedi Csillagbörtönben is van. Fotó: Karnok Csaba

Innovatív oktatási teret kaptak a Csonka iskola diákjai

Az átadáson Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, innovatív gyakorlati oktatási teret tudtak létrehozni a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága támogatásával.

– A diákok így valós képet kaphatnak erről a zárt, fegyelmezett munkakörnyezetről, ami erősítheti az elkötelezettséget ezen pálya iránt – fogalmazott.

Rocska András bv. alezredes is dicsérte a valósághű oktatási teret, amely szerinte a szakfeladatok ellátására teljesen alkalmas, így hasznos eleme lehet a képzésnek. Tóthné Bíró Zsuzsanna igazgató pedig azt emelte ki, hogy a megvalósításban egykori diákjuk is aktív szerepet vállalt. Galló Gábor bv. törzszászlós, a Szegedi Fegyház és Börtön személyügyi osztályvezető-helyettese lapunknak be is mutatta az uniós normáknak megfelelő légterű és alapterületű, egyszemélyes zárkát, amely – mint mondta – a szegedi Csillagbörtönben is ugyanilyen.