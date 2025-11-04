november 4., kedd

Szegedi hírek

1 órája

Nem díszlet: igazi börtöncella létesült a szegedi iskolában – galériával, videóval

Címkék#zárka#Szegedi Szakképzési Centrum#gyakorlati oktatás

Élethű környezetben gyakorolhatnak mostantól a Csonka iskola rendészet szakos diákjai. A kedden átadott mintazárka pont olyan, mint a Csillagbörtön fogdái.

Timár Kriszta

Mintazárkát adtak át kedden a Szegedi SZC Csonka János Technikumban. Az élethű börtönrészlet segítségével a közszolgálati ágazaton tanuló diákok valósághű körülmények között, gyakorlatban is elsajátíthatják a tananyagot.

élethű mintazárka a Csonkában
Az egyszemélyes mintazárka pont olyan, mint amilyen a szegedi Csillagbörtönben is van. Fotó: Karnok Csaba

Innovatív oktatási teret kaptak a Csonka iskola diákjai

Az átadáson Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, innovatív gyakorlati oktatási teret tudtak létrehozni a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága támogatásával.

– A diákok így valós képet kaphatnak erről a zárt, fegyelmezett munkakörnyezetről, ami erősítheti az elkötelezettséget ezen pálya iránt – fogalmazott.

Rocska András bv. alezredes is dicsérte a valósághű oktatási teret, amely szerinte a szakfeladatok ellátására teljesen alkalmas, így hasznos eleme lehet a képzésnek. Tóthné Bíró Zsuzsanna igazgató pedig azt emelte ki, hogy a megvalósításban egykori diákjuk is aktív szerepet vállalt. Galló Gábor bv. törzszászlós, a Szegedi Fegyház és Börtön személyügyi osztályvezető-helyettese lapunknak be is mutatta az uniós normáknak megfelelő légterű és alapterületű, egyszemélyes zárkát, amely – mint mondta –  a szegedi Csillagbörtönben is ugyanilyen.

Az egyszemélyes mintazárka, mint a Csillagbörtönben

Fotók: Karnok Csaba

Mintazárka: 140 éves ajtaja van

A zárka berendezését a BVOP biztosította. Van benne egy ágy, egy szekrény és egy asztal, illetve autentikus ágynemű is. Külön érdekesség az ajtója, amely 140 éves, és Franciaországból származik.

– Kialakítottunk két rejtekhelyet, amelyet a diákoknak kell felfedezniük, illetve fotókon megnézhetik a tiltott tárgyak listáját is. A zárka sötétítése is életszerű, így az éjszakai ellenőrzést is tudják gyakorolni – sorolta a szakember.

A mintazárka egyik oldala üvegezett, így az apró helyiséget az osztály kívülről is meg tudja figyelni, illetve az ott vizsgázó vagy gyakorlatot teljesítő társukat is figyelemmel tudják követni. Az előtérben pedig egy kiállítást rendeztek be szegedi rabok munkáiból, bemutatva, hogy a fogvatartottakat nemcsak őrzik, hanem képzik is: bent töltött idejük alatt akár szakmát is szerezhetnek. Az igazgatónő egy kifejezetten igényesen megfestett képre rámutatva elárulta: alkotója négy embert ölt meg.

