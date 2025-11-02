A hét utolsó napján sem maradsz le semmiről, infóbomba reggelre!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink szombaton:

Őrült kapuskeringőbe keveredhet a Pick Szeged

Oszlopos megoldás: megnéztük, mi okoz parkolási káoszt a Dugonics temető környékén – galériával, videóval

Pacal helyett smoothie: a 73 éves szegedi vendéglátós kimondta, hol romlott el a magyar konyha – videóval

Miért novemberben emlékezünk elhunyt szeretteinkre? Régi hagyományok nyomában

Tölgyessy Péter is kiábrándult Magyar Péterből – kemény szavakkal üzent (videó)

Elképesztő új divat hódít – fogra tetováltatnak a fiatalok (videó)

Napi infó

Időjárás

A párásság megszűnése után fátyol- és rétegfelhők zavarják a napsütést. Nem lesz eső estig. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél élénkül meg. 20 fok körü alakul a maximum.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).