Új hét, új remények! Összegyűjtöttük a legfontosabb infókat reggelre

Napi infó

Időjárás

Változékony időre készülhetünk hétfőn Szegeden: a reggeli hűvös után délutánra enyhül az idő, de többfelé megnövekedhet a felhőzet, és néhol eső is előfordulhat.

Közlekedés

Szeged: Ismét a szokásos hétfői forgalomra lehet számítani. Vége az őszi szünetnek, így már most is elég sok az autó a bevezető utakon, sugárutakon, körutakon és a hidakon is nehéz az áthaladás. Folynak a munkálatok az M43-ason, a Párizsi és a Római körúton, a Rom és a Gáz utcában, a Londoni körúton, és a Boldogasszony sugárúton. Újszegeden a Kertész utca 4 és a 8 számú ingatlan előtt a Szegedi Vízmű Zrt. a mai napon 8 órától javítási munkálatokat végez. Teljes útlezárásra és forgalomelterelésre kell számítani.

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- Budapest irányába, az 51-es és a 49-es km között, Örkény térségében, délelőtt 9:00-től 12:00-ig lezárják a külső- és a leállósávot, ugyanis burkolatfelújítási munkálatokat végeznek. Délután 13:00-tól 16:00-ig hasonló korlátozás várható a 38-as és a 37-es km között, Újhartyán közelében, ahol szintén csak a belső sávon lehet autózni.

- burkolatjeleket festenek a főváros irányába, a 66-os és a 43-as km között, ami miatt a belső és a leállósávot foglalják el mozgó tereléssel.

- szintén napi munkavégzés miatt vezetnek be korlátozás a Röszke felé vezető oldalon, Szeged térségében, a 160-as és a 164-es km között is a belső és a leállósávot zárják mozgótereléssel a munkavégzés idejére.