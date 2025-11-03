Új hét, új remények! Összegyűjtöttük a legfontosabb infókat reggelre

1 órája
Legfontosabb híreink vasárnap:
- Elhagyatottnak tűnik, mégis van benne élet – ki lakhat az újszegedi Maros-part titokzatos nyaralójában?
- Fejfájással ébredt, és nem érti miért? A kisteleki tűzoltó elmagyarázza
- Egy szál cigaretta 30 ezerbe kerülhet – egy városban már közterületen is megtiltották a dohányzást
- Egy eldugott vásárhelyi zsákutca végén különleges élmények várnak egy kávézóban – galériával
- Magyar Péter letagadja a saját szakértőit, akik a megszorításokról beszélnek (videó)
- Egy rejtett KRESZ-szabály, amit naponta tízezrek szegnek meg
Napi infó
Időjárás
Változékony időre készülhetünk hétfőn Szegeden: a reggeli hűvös után délutánra enyhül az idő, de többfelé megnövekedhet a felhőzet, és néhol eső is előfordulhat.
Közlekedés
Szeged: Ismét a szokásos hétfői forgalomra lehet számítani. Vége az őszi szünetnek, így már most is elég sok az autó a bevezető utakon, sugárutakon, körutakon és a hidakon is nehéz az áthaladás. Folynak a munkálatok az M43-ason, a Párizsi és a Római körúton, a Rom és a Gáz utcában, a Londoni körúton, és a Boldogasszony sugárúton. Újszegeden a Kertész utca 4 és a 8 számú ingatlan előtt a Szegedi Vízmű Zrt. a mai napon 8 órától javítási munkálatokat végez. Teljes útlezárásra és forgalomelterelésre kell számítani.
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- Budapest irányába, az 51-es és a 49-es km között, Örkény térségében, délelőtt 9:00-től 12:00-ig lezárják a külső- és a leállósávot, ugyanis burkolatfelújítási munkálatokat végeznek. Délután 13:00-tól 16:00-ig hasonló korlátozás várható a 38-as és a 37-es km között, Újhartyán közelében, ahol szintén csak a belső sávon lehet autózni.
- burkolatjeleket festenek a főváros irányába, a 66-os és a 43-as km között, ami miatt a belső és a leállósávot foglalják el mozgó tereléssel.
- szintén napi munkavégzés miatt vezetnek be korlátozás a Röszke felé vezető oldalon, Szeged térségében, a 160-as és a 164-es km között is a belső és a leállósávot zárják mozgótereléssel a munkavégzés idejére.
Az M43-as autópályán,
- a határ felé vezető oldalon, a 16-os km-nél egy korábbi baleset során megrongálódott a burkolat, ezért a külső és a leálló sávot lezárták.
- a Csanádpalota felé vezető oldalon, Maroslele térségében aszfaltoznak. A 23-as és a 24-es km között a belső sávot lezárták.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 120 centiméter, Csongrádnál -56 centiméter, Mindszentnél 37 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
